Le casse-tête de l’ASSE : Trouver le successeur idéal de Dall’Oglio

Le départ d‘Olivier Dall’Oglio ouvre une nouvelle page à la tête de l’ASSE cette saison. Les dirigeants stéphanois sont désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur pour redresser la barre.

ASSE : Qui pour succéder à Dall’Oglio sur le banc de Saint-Etienne ?

Après le limogeage d’Olivier Dall’Oglio ce samedi, Laurent Huard assurera l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouvel entraîneur. Plusieurs noms circulent déjà, chacun avec ses propres atouts et ses propres contraintes.

Wilfried Nancy, le profil international

Le nom de Wilfried Nancy revient avec insistance. Son expérience en MLS et sa maîtrise de plusieurs langues séduisent les dirigeants stéphanois. Cependant, sa cote est élevée et il pourrait être tenté par des offres plus lucratives. Il n’a d’ailleurs pas écarté la possibilité de rester encore quelques années du côté de Columbus Crew.

Philippe Montanier reste également une option pour la direction de l’ASSE. Ancien entraîneur de Toulouse FC, il connaît bien le football français et a déjà collaboré avec certains dirigeants stéphanois. Son expérience pourrait être un atout pour stabiliser l’équipe. L’autre piste, l’une des moins emballante sans doute, reste Habib Beye.

L’ancien défenseur marseillais est un autre candidat potentiel. Son profil de jeune entraîneur ambitieux pourrait insuffler un nouveau dynamisme à l’équipe. Cependant, son attachement à l’OM pourrait poser problème auprès des supporters stéphanois. Il est libre de tout contrat depuis son départ de Red Stars.

Zoumana Camara, le joker surprise

Zoumana Camara, ancien défenseur de l’ASSE et adjoint au PSG, est une option plus inattendue. Son expérience à haut niveau et sa connaissance du club pourraient en faire un candidat sérieux. Il a notamment travaillé sous des entraineurs comme Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel au PSG et son nom avait déjà circulé dans le Forez avant l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio.

Il est aussi sans club depuis qu’il a quitté la tête des U19 du PSG. Le choix du prochain entraîneur est crucial pour l’avenir du club cette saison. Les dirigeants stéphanois devront prendre une décision réfléchie, en tenant compte des enjeux sportifs et financiers.