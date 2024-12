ASSE : Ce coup, Olivier Dall’Oglio ne s’y attendait pas vraiment !

Olivier Dall’Oglio n’est plus l’entraîneur de l’ASSE depuis samedi soir. La direction de Saint-Etienne a décidé de mettre un terme à l’aventure du Français aux commandes de son staff technique. 24 heures plus tôt, ODO se voyait pourtant encore à la direction de l’équipe.

ASSE : Dall’Oglio limogé après la défaite à Toulouse

La défaite à Toulouse a été le coup de grâce pour Olivier Dall’Oglio. Longtemps annoncé sur la sellette, le technicien de 61 ans n’a finalement pas pu résister à la dernière défaite de Saint-Etienne. L’ASSE, qui a ouvert le score, s’est finalement inclinée sur un but tardif des Toulousains. Après une première partie de saison difficile, l’AS Saint-Etienne a vu ses espoirs de maintien s’amenuiser avec cette nouvelle défaite.

Au lendemain de cette nouvelle contre-performance, le club stéphanois a décidé de se séparer de son entraîneur. « L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l’ASSE », a annoncé le club forézien.

ℹ️ Communiqué officiel



L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour.



L'AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall'Oglio de ses fonctions d'entraineur de l'équipe professionnelle à compter de ce jour.

Jusqu'à nouvel ordre, l'encadrement de l'équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de…

Avec cette nouvelle défaite, l’AS Saint-Étienne pourrait terminer l’année à la 17ème place du classement, en zone de relégation. La défaite face au TFC est la dixième de la saison pour les Verts qui n’ont gagné que 4 matchs contre un seul match nul.

Dall’Oglio ne s’attendait pas à un tel scénario

Ironie du sort, Olivier Dall’Oglio s’était montré optimiste en conférence de presse d’après-match. L’entraîneur stéphanois avait évoqué les difficultés rencontrées par son équipe et s’était montré confiant quant à l’avenir. Il avait notamment déclaré : « On savait qu’on allait avoir une saison difficile. Elle l’est. On aurait aimé que ce soit mieux, on travaille beaucoup et il y a beaucoup d’investissement de la part de tout le monde ».

« Les vents seront différents à un moment donné. On a la capacité de rebondir, ça fait partie de notre travail. Qu’on soit déçus et abattus, ok, mais on doit repartir au travail », a ajouté l’homme de 61 ans. Malheureusement, ODO n’aura plus cette occasion de tenter de remonter la pente à la tête d’une équipe en pleine crise de résultat.

L’AS Saint-Étienne va désormais devoir se tourner vers l’avenir et trouver un nouvel entraîneur capable de redresser la barre. Le club devra également renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal pour espérer se maintenir en Ligue 1.