Échanges houleux entre Al-Khelaïfi et John Textor avant le choc PSG – OL

En clôture de la 15e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OL ce dimanche à 20h45. Avec ce choc, les tensions entre les présidents des deux clubs, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, ont atteint un niveau inédit. Explications.

Guerre des mots : Al-Khelaïfi vs Textor, les coulisses d’une rivalité explosive

Les échanges entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ont viré à l’aigre cet été, lors de la crise des droits télévisés et du transfert avorté de Rayan Cherki. Alors que le président du PSG avait initialement soutenu son homologue lyonnais, leur relation s’est rapidement dégradée, jusqu’à des échanges particulièrement virulents par SMS.

À l’origine de cette brouille, une divergence de vues sur le modèle économique de la Ligue 1. Tandis que John Textor prônait la création d’une chaîne dédiée, Nasser Al-Khelaïfi, soutenu par d’autres présidents, a opté pour une offre moins ambitieuse. Avant le choc entre le PSG et l’OL ce soir à 20h45, de nouvelles révélations ont été faites sur la relation explosive entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor.

Ce n’est un secret pour personne, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne sont pas les meilleurs amis du monde. Alors que cette relation pourrait mettre un terme aux espoirs de Rayan Cherki de rejoindre le Paris Saint-Germain dans un avenir proche, le journal L’Équipe fait état des dessous de la relation entre les boss parisiens et lyonnais.

Nasser Al-Khelaïfi et John Textor : Un clash qui pourrait bouleverser la Ligue 1

Les échanges entre les deux hommes ont rapidement dégénéré, chacun reprochant à l’autre son incompétence et ses méthodes. « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler », a ainsi lancé le président du Paris Saint-Germain à son homologue de l’Olympique Lyonnais.

Ce dernier a rétorqué en accusant le président parisien de mégalomanie et de détruire l’attractivité de la Ligue 1. « Je suis à l’aise avec ta décision. Tu dis tout le temps que tu sauves tout le monde, ce qui n’est qu’un comportement mégalomane. Le manque de parité dans notre Championnat détruit l’attractivité de la ligue », a répondu John Textor, avant une dernière relance du boss parisien : « tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras. »

Cette brouille met en lumière les tensions qui existent au sein du football français. Les ambitions personnelles des différents acteurs entrent parfois en conflit avec les intérêts collectifs. Les conséquences de cette crise restent à mesurer, mais il est certain qu’elle aura un impact sur les relations entre les clubs et sur le paysage médiatique du football français.