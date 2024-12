PSG : Neymar règle ses comptes avec la direction du Paris SG

Neymar Jr a passé six années au PSG avant de rejoindre l’Arabie Saoudite. Un peu plus d’un an après son départ, le Brésilien est revenu sur son séjour dans la capitale française où tout ne s’est pas forcément bien passé.

PSG : Neymar et ses années contrastées au Paris SG

Débarqué en rock star au PSG en provenance du FC Barcelone, Neymar n’a pas été épargné par les blessures au cours des six années passées au club. Dans une interview accordée à Marion Bartoli pour RMC Sport, le Brésilien s’est confié sur son expérience au Paris Saint-Germain où il avoue avoir vécu ses meilleures années sur le plan sportif. Malheureusement, c’étaient aussi des moments perturbés par de nombreuses blessures qui ne l’ont jamais aidé.

« Je suis d’accord que mes années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures pour moi. Mais c’était très triste pour moi, car j’avais souvent des blessures très graves qui pouvaient aller de trois, quatre à six mois », a-t-il confié. « Ça m’a beaucoup ennuyé, mais au niveau du football, au niveau sportif, c’était le meilleur Neymar qu’ils ont eu dans l’ensemble de ma carrière », a poursuivi Neymar qui garde un goût d’inachevé de son passage.

« Je suis donc content d’avoir pu proposer ça au football français, mais d’un côté, il y aussi ce sentiment de tristesse… Car je n’ai pas fait de saison en entière, seulement l’année 2020, quand nous avons atteint la finale de la Ligue des champions », a regretté l’actuel joueur d’Al Ahli en Arabie Saoudite.

Ses déboires avec les supporters du Paris SG

Avec Kylian Mbappé déjà dans leurs rangs, les supporters parisiens attendaient encore beaucoup du Brésilien qui venait, quelques mois plus tôt, d’éliminer le PSG avec le Barça à la suite d’une remontada historique. Si les deux parties ont filé le parfait amour lors des premiers mois, la suite n’a pas forcément été du goût de Neymar déplore le traitement qu’il a subi.

« J’ai été très bien accueilli par le peuple et les supporters français lors de ma première année », a-t-il déclaré. « Mais les deux, trois dernières années n’ont pas été les mêmes. J’ai été traité injustement, tout comme Lionel Messi ». Le Brésilien a notamment évoqué des incidents tels que des intrusions à son domicile et des insultes. « Pour moi, ils ont dépassé les limites. Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectées ».

Le tacle de Neymar à la direction parisienne

Concernant la direction du PSG, Neymar a également exprimé quelques regrets. L’ailier n’a pas caché ses rancœurs envers des dirigeants du club, se sentant notamment trahi. « J’étais triste par la façon dont on m’a traité à la fin, mais c’est passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu’ils aient les meilleurs résultats. Je n’ai aucune rancœur envers le club, J’ai juste un peu de rancœur envers des gens qui managent le club et quelques supporteurs », a-t-il révélé.

« Mais c’est du passé. C’est le club où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière, six ans. J’ai vécu de très beaux moments, mais également quelques moments tristes. Et ma relation avec les supporteurs fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement », confie Neymar.