Mercato ASSE : Eirick Horneland, le pari risqué de l’AS Saint-Etienne ?

L’ASSE est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Olivier Dall’Oglio, démis de ses fonctions samedi. Eirik Horneland serait actuellement la piste la plus chaude. Cependant, il ne remplit pas un critère important pour sauver les Verts de la relégation en Ligue 1.

ASSE : Eirick Horneland, un technicien prometteur mais inexpérimenté en Ligue 1

Olivier Dall’Oglio n’est plus l’entraîneur de l’ASSE. Il a été limogé suite à la défaite de son équipe à Toulouse, la dixième en quinze journées de championnat. En attendant de trouver un successeur au technicien gardois, Kilmer Sports Ventures a nommé Laurent Huard, directeur du centre de formation du club stéphanois, entraîneur intérimaire.

Pour la suite, l’AS Saint-Etienne penche, selon Foot Mercato, pour Eirik Horneland actuellement libre de tout engagement. Le technicien norvégien de 49 ans possède un solide CV dans le championnat norvégien, où il a dirigé FK Haugesund, Rosenborg BK et SK Brann. C’est avec ce dernier club qu’il s’est particulièrement distingué. Il a fait remonter le club de Bergen en élite en 2022, a été élu meilleur entraîneur la même année et a remporté la Coupe de Norvège en 2023.

Toutefois, l’ancien défenseur de FK Haugesund n’a aucune expérience en dehors de son pays natal. Bien qu’il ait mené Brann aux tours préliminaires de la Ligue Conférence Europe avec un bilan positif, le niveau de la Ligue 1 est bien plus élevé et exigeant.

Il pourrait donc rencontrer des difficultés d’adaptation au championnat français. Or, l’ASSE est dans une situation critique et doit rapidement sortir de la zone rouge.

Mercato : L’entraîneur norvégien déterminé à relever le défi à Saint-Etienne !

Face à ce défi, Eirik Horneland semble motivé. Lors de son départ de Brann, il avait déclaré : « J’ai besoin de relever de nouveaux défis et de me tester à un autre niveau ». De plus, le média norvégien Totalfootballanalysis présente le probable successeur d’Olivier Dall’Oglio comme un technicien novateur.

« Le passage de Horneland à Brann a permis d’améliorer rapidement les performances de l’équipe, notamment en termes de possession de balle. Il a imprimé sa marque en instaurant un style de jeu intense, agressif et basé sur un pressing haut. La cohésion et la compréhension de l’équipe sans le ballon sont essentielles à la réussite de cette tactique, qui se traduit généralement par un grand nombre de récupérations de balle. Horneland a réussi à mettre en place à Brann un pressing aussi efficace qu’agressif au cours des dernières saisons », analyse le média.