Mercato RC Lens : Le RCL déniche un crack en Italie

Le RC Lens s’active pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant tchadien Loum Tchaouna est dans le viseur des dirigeants du RCL.

Mercato RC Lens : Le RCL lorgne sur Loum Tchaouna

La direction du RC Lens flaire un bon coup en Italie en vue du prochain mercato hivernal pour renforcer l’effectif de l’équipe entraînée par Will Still. Le RCL manque cruellement de buteur capable de faire régulièrement trembler les filets adverses. Face à l’AJ Auxerre, les Sang et Or ont encore une fois éprouvé des difficultés. L’urgence pour le RC Lens est de renforcer le secteur offensif cet hiver.

Selon les informations de Jeunes footeux, les dirigeants du RCL auraient identifié une ancienne pépite du Stade Rennais. Le club artésien suivrait de près la situation de Loum Tchaouna. Formé au Stade Rennais et désormais à la Lazio Rome, le jeune attaquant peine à trouver sa place en Italie. En manque de temps de jeu, le crack tchadien serait prêt à quitter cette formation pour s’imposer ailleurs.

Arrivé à la Lazio en provenance de Salernitana pour 10 millions d’euros lors du dernier mercato estival, Loum Tchaouna peine à montrer tout son potentiel en raison de son rôle de remplaçant. Depuis son arrivée à la Lazio Rome, il n’a disputé que 6 rencontres et inscrit un but. Le RC Lens aurait donc jeté son dévolu sur lui pour l’accueillir et le relancer.

Sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en juin 2029, la valeur marchande de Loum Tchaouna est estimée à 8 millions d’euros. Malgré son faible temps de jeu, certains clubs se positionnent pour le recruter. Selon les informations de Africa Foot, l’Atalanta Bergame en Italie serait intéressée par le profil de ce jeune attaquant franco-tchadien. En Angleterre, Brighton Hove Albion suivrait également de près l’évolution de Loum Tchaouna.