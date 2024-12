AJ Auxerre – RC Lens : Le RCL freiné par l’AJA dans un match spectaculaire

Le RC Lens et l’AJ Auxerre se sont livrés un duel intense et spectaculaire qui s’est soldé par un match nul (2-2) ce samedi. Un résultat qui récompense l’engagement des deux équipes.

Un match à rebondissements entre le RC Lens et l’AJ Auxerre

Dans un match ouvert et plaisant, les deux formations ont offert un beau spectacle. Dès les premières minutes, le RC Lens et l’AJ Auxerre ont montré leur volonté de prendre le jeu à leur compte. Les occasions se sont multipliées, et les gardiens ont été mis à contribution. Lens a ouvert le score grâce à une belle action collective, conclue par Neil El Aynaoui à la 22e minute.

Mais Auxerre n’a pas abdiqué et a rapidement répliqué avec un magnifique coup franc de Gaëtan Perrin. Mais avant la pause, le RC Lens reprend l’avantage grâce à M’Bala Nzola à la 45e minute, avant que Gabriel Osho n’égalise pour les Auxerrois à la 73e minute. Les dernières minutes ont été très disputées, mais aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence.

Un point pour chaque équipe

Ce match nul est un résultat équitable qui reflète la physionomie de la rencontre. Les deux équipes peuvent nourrir quelques regrets, mais elles peuvent également se féliciter d’avoir offert un spectacle de qualité.

Ce résultat permet à Auxerre de confirmer sa bonne forme actuelle et de se maintenir dans le haut du classement à la 9e place. Lens, de son côté, voit sa série de victoires s’arrêter, mais reste dans la course aux places européennes en étant sixième.