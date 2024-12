FC Nantes : Ça chauffe au FCN après la déroute face au Stade Brestois !

Jean-Charles Castelletto pique une colère noire après la lourde défaite du FC Nantes face au Stade Brestois. Cette nouvelle contre-performance plonge davantage le FCN et son entraîneur, Antoine Kombouaré, dans la crise.

FC Nantes : Le coup de gueule de Jean-Charles Castelletto après la défaite du FCN face au Stade Brestois

Après une nouvelle défaite face au Stade Brestois (1-4), dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1, le FC Nantes se rapproche dangereusement de la zone rouge. Les Canaris semblaient pourtant avoir redressé la barre avec un nul face au PSG (1-1) et une victoire dans le derby contre le Stade Rennais (1-0). Mais ce succès éphémère a vite laissé place à la réalité : le FC Nantes reste une équipe fragile, incapable de concrétiser ses occasions.

Lassé de cette situation, Jean-Charles Castelletto a vertement critiqué la performance de ses coéquipiers et a pointé du doigt une mentalité défaillante au sein de l’effectif. « On a fait une mauvaise première période. On est revenu avec une envie différente et un nouveau système en deuxième. On réussit à marquer un but pour nous relancer dans le match avec plus de confiance. Après, on domine, mais on ne marque pas. Le problème, c’est qu’à la fin, on baisse les bras, c’est ça qui me fait chier… Aujourd’hui, on a fait les enfants gâtés. Il faut changer de mentalité », a déclaré le défenseur du FC Nantes au micro de DAZN.

Cette nouvelle défaite met une nouvelle fois la pression sur Antoine Kombouaré. Avec seulement une victoire en douze matchs, l’entraîneur nantais voit son avenir s’assombrir. Selon les informations de L’Équipe, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, devrait prendre une décision rapidement concernant l’avenir de son entraîneur.

Le nom de Sergio Conceição, libre de tout contrat, revient avec insistance pour remplacer le Kanak. Antoine Kombouaré pourrait perdre son poste en cas de nouveau faux pas du FC Nantes.