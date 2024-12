FC Nantes : L’avenir d’Antoine Kombouaré bientôt scellé au FCN après la claque face au Stade Brestois

La lourde défaite du FC Nantes face au Stade Brestois fragilise davantage la situation d’Antoine Kombouaré au FCN. Les dirigeants nantais, de plus en plus impatients, envisagent de se séparer du technicien kanak.

FC Nantes : La pression monte sur Antoine Kombouaré au FCN

L’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes semble de nouveau compromis après la lourde défaite (4-1) face au Stade Brestois dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Alors que le FC Nantes espérait confirmer sa bonne forme après le nul (1-1) face au PSG et la victoire face au Stade Rennais (1-0), les Canaris ont subi un nouveau revers qui relance les spéculations sur un éventuel remplacement à la tête de l’équipe.

Interrogé sur son avenir après la nouvelle défaite, le technicien du FC Nantes indique qu’il se voit capable de renverser la tendance et de permettre au club de surfer sur les vagues du succès. « Je vais vous répondre pour la centième fois : posez la question aux gens concernés. Moi, tant qu’on ne me dit pas d’arrêter, je suis là, prêt à me battre », a-t-il répondu.

Les dirigeants nantais, de leur côté, perdent patience et doutent de la capacité d’Antoine Kombouaré à redresser l’équipe. Selon les informations de L’Équipe, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, devrait prendre une décision rapidement concernant l’avenir de son entraîneur. Le sort du Kanak devrait être scellé avant janvier 2025.

Le nom de Sergio Conceição, libre de tout contrat, revient avec insistance. Le Portugais, dont le profil plaît au dirigeant nantais, pourrait bien succéder à Antoine Kombouaré si les résultats ne s’améliorent pas.

En optant pour Sergio Conceição, les dirigeants nantais viseraient un profil d’entraîneur reconnu pour son dynamisme et sa capacité à relancer des équipes en difficulté. Le Portugais, qui avait déjà laissé une empreinte positive lors de son premier passage à Nantes, pourrait apporter un nouvel élan au club.