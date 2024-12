Stade Brestois : lancement officiel du projet du nouveau stade « Arkéa Park »

Confronté à de nombreuses contraintes liées au vieillissement du stade Francis-Le Blé, le Stade Brestois 29 se prépare à tourner une page importante de son histoire. Le club breton a officiellement validé le projet de construction d’un stade ultramoderne, baptisé Arkéa Park, qui remplacera l’enceinte actuelle.

Un tournant décisif pour le Stade Brestois

La semaine dernière restera gravée dans l’histoire du Stade Brestois. L’équipe d’Éric Roy a non seulement décroché son billet pour les barrages de la Ligue des champions en battant le PSV Eindhoven (1-0) à Guingamp, mais elle a également triomphé en Ligue 1 face au FC Nantes (4-1). Ces performances permettent au club de clôturer l’année 2024 en beauté.

Mais au-delà des exploits sportifs, un autre événement majeur est venu marquer cette période faste : la validation officielle du projet Arkéa Park. Quelques heures avant le match face au PSV Eindhoven, les dirigeants brestois ont reçu un avis favorable au dossier d’intérêt général relatif au nouveau stade, un signal fort qui ouvre la voie au démarrage des travaux.

Pourquoi un nouveau stade et non une rénovation de Francis-Le Blé ?

Le stade Francis-Le Blé, bien qu’historique, n’est plus en mesure de répondre aux normes modernes imposées par les instances du football européen, notamment pour les compétitions internationales. Cette obsolescence a déjà obligé le club à délocaliser des rencontres cruciales, comme celle contre le PSV Eindhoven, jouée à Guingamp, à plus de 110 km de Brest.

Plus problématique encore, la prochaine réception du Real Madrid pourrait se tenir au Stade de France, une situation qui suscite l’indignation des supporters et des joueurs. Un temps envisagée, la rénovation du stade Francis-Le Blé s’est avérée économiquement et techniquement irréaliste. Selon le communiqué officiel du club, les coûts liés à une rénovation complète seraient bien supérieurs à ceux de la construction d’un nouveau stade.

« Si l’on considère la participation globale de Brest Métropole dans le projet Arkéa Park – subventions, apport en capital via les SEM, aménagements publics – celle-ci reste deux fois moins importante qu’elle ne l’aurait été en cas de rénovation de Francis-Le Blé », précise le communiqué du Stade Brestois.

Par ailleurs, une rénovation ne suffirait pas à résoudre les nombreux problèmes structurels, comme l’accès limité, le stationnement insuffisant ou l’impossibilité de développer des services autour du stade.

Arkéa Park : un projet ambitieux et indispensable

Outre ses caractéristiques modernes, ce nouveau stade devrait également résoudre les contraintes liées à l’emplacement exigu de Francis-Le Blé, situé en centre-ville. La construction permettra de proposer des infrastructures adaptées, tant pour les joueurs que pour les supporters, tout en minimisant les nuisances pour les riverains. Enfin, le projet Arkéa Park promet de doter le Stade Brestois d’une infrastructure répondant aux standards internationaux pour toutes les compétitions, qu’il s’agisse de la Ligue 1, de la Ligue des champions ou encore de la Ligue Europa.