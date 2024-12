Vente de l’OGC Nice : Jim Ratcliffe adopte une position inquiétante !

La position de Jim Ratcliffe vis-à-vis de l’OGC Nice s’assombrit. Ses dernières décisions sèment le doute sur son engagement à long terme envers le club niçois.

Vente de l’OGC Nice : Un retrait progressif de Jim Ratcliffe

Malgré un effectif décimé par les blessures et un parcours inquiétant en Europa League, l’OGC Nice réalise un début de saison honorable. Sixième du classement de Ligue 1, le club entraîné par Frank Haise semble trouver un certain équilibre en championnat. Cependant, des nuages s’amoncellent au-dessus du Gym.

Les récentes déclarations du journaliste Romain Molina sur les réseaux sociaux viennent alimenter les craintes. Selon lui, Jim Ratcliffe, propriétaire d’Ineos et de l’OGC Nice, aurait décidé de « réduire les coûts de fonctionnement du club ». Cette décision, prise alors que le milliardaire britannique est de plus en plus impliqué à Manchester United, laisse présager un désengagement progressif au Gym.

La perspective d’un rachat du club ressurgit

Cette nouvelle est un coup dur pour les supporters niçois, qui voient leur club se retrouver dans une situation délicate. L’avenir sportif de l’OGC Nice semble désormais incertain. Les résultats sportifs sont pour le moment mitigés, et les ambitions du club pourraient être remises en question si Jim Ratcliffe décide de se désengager complètement.

Il reste à voir comment cette situation va évoluer dans les prochaines semaines. Une vente du club n’est pas à exclure, d’autant plus que Jim Ratcliffe semble avoir d’autres priorités. Les supporters niçois attendent avec impatience des éclaircissements sur l’avenir de leur club.