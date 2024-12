PSG : Presnel Kimpembe face à une condition essentielle à Paris !

Le PSG attend toujours le retour de Presnel Kimpembe. Le défenseur central doit franchir un dernier obstacle pour retrouver sa place.

PSG : Presnel Kimpembe, un retour encore différé

Le retour de Presnel Kimpembe au sein de la défense du Paris Saint-Germain se fait attendre. Blessé au tendon d’Achille en février 2023, l’international français a subi deux opérations et a repris l’entraînement collectif il y a quelques semaines. Toutefois, malgré une progression encourageante, il reste à l’écart des matchs officiels.

Convoqué par Luis Enrique lors de la défaite face au Bayern Munich (1-0) en Ligue des Champions, Presnel Kimpembe n’avait finalement pas été retenu pour le match. Depuis, il est absent des convocations parisiennes, y compris pour le choc de ce soir face à l’AS Monaco. D’ailleurs, selon Le Parisien, l’entraîneur espagnol aurait fixé une condition sine qua non au retour de Kimpembe : atteindre un niveau d’intensité physique comparable à celui de ses coéquipiers.

Le groupe de la victoire parisienne face à l’AS Monaco 🔴🔵



Présent à l’entraînement collectif hier, Randal Kolo Muani et Presnel Kimpembe sont de nouveau écarter par le coach !!



ALLEZ PARIS 🔴🔵 #ASMPSG pic.twitter.com/Glh18Duzu4 — MacSpace (@MacSpace__) December 18, 2024

Luis Enrique très exigeant aux séances d’entraînement

Luis Enrique exige des performances sans faille à l’entraînement pour intégrer le groupe. Or, le calendrier chargé du PSG, avec des matchs rapprochés, implique des séances plus légères, rendant la tâche plus ardue pour le défenseur français. Presnel Kimpembe devra donc redoubler d’efforts pour convaincre son entraîneur de sa pleine forme physique.

En attendant, la concurrence s’intensifie au sein de la défense centrale du PSG avec les retours de Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Le joueur formé à Paris devra ainsi patienter avant de retrouver sa place de titulaire.