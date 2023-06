Après six saisons de bons et loyaux services chez les Nerazzurri, Milan Skriniar va débarquer au PSG dans les jours à venir. L’Inter Milan a annoncé son départ ce vendredi.

Mercato PSG : Milan Skriniar n’est plus un joueur de l’Inter Milan

C’est désormais officiel, Milan Skriniar ne sera pas à l’Inter Milan la saison prochaine. Attendu au PSG pour renforcer la charnière centrale, le joueur de 28 ans vient de faire l’objet d’un communiqué du club italien pour annoncer son départ à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain.

« Six saisons pleines de victoires et de réalisations : ici se termine l'aventure de Milan Skriniar sous le maillot de l'Inter. Ayant rejoint les Nerazzurri à l'été 2017, Skriniar a été l'un des éléments clés de l'extraordinaire parcours de l'Inter, qui a commencé par un retour en Ligue des champions en 2018 et s'est couronné par la conquête de cinq trophées au cours des trois dernières saisons [...] Toute la famille de l'Inter adresse ses meilleurs vœux à Skriniar », écrit l’Internationale ce vendredi. Sauf grosse surprise, l’international slovaque devrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours.

Mercato PSG : Milan Skriniar attendu à Paris dans les prochains jours

Déjà d'accord avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Milan Skriniar est désormais attendu dans la capitale française pour régler les détails de son arrivée en tant qu’agent libre. L'officialisation de sa venue devrait intervenir rapidement après la nomination du nouvel entraîneur Luis Enrique. En plus de Skriniar, le Paris SG devrait aussi officialiser prochainement les signatures de Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Kang-In Lee et Lucas Hernandez. Dans des propos rapportés par la presse italienne, l’ancien défenseur central de la Sampdoria de Gênes a annoncé en conférence de presse, en marge d’un rassemblement avec sa sélection nationale, que Paris sera sa prochaine destination.

« Nous verrons ce qui se passera au PSG, mais l’important est que j’aille bien (…) Aujourd’hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l’entraîneur veut m’aligner, j’aiderai l’équipe parce que je suis prêt et déterminé. À Paris, au PSG, nous verrons ce qui se passera, mais l’important est de se sentir bien », a indiqué Milan Skriniar, qui va remplacer Sergio Ramos au sein de l’équipe des Rouge et Bleu.