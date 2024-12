Mercato OM : Elye Wahi, Montpellier fixe ses conditions pour son retour

En difficulté à l’OM, Elye Wahi va-t-il rejoindre Montpellier lors du mercato ? Laurent Nicollin, président du club héraultais, pose ses conditions pour récupérer son ancien crack.

Mercato OM : Laurent Nicollino prêt à récupérer Elye Wahi sous certaines conditions

Débarqué cet été à l’Olympique de Marseille contre un chèque de 25 millions d’euros, Elye Wahi traverse une période très délicate. Avec seulement 2 buts inscrits et 1 passe décisive en 12 matchs de Ligue 1, l’attaquant français peine à trouver sa place au sein de l’effectif marseillais. Relégué sur le banc par Roberto De Zerbi, au profit de Neal Maupay, Elye Wahi fait face à une pression grandissante.

Cette situation a rapidement alimenté des rumeurs concernant un éventuel retour à Montpellier, son club formateur. Et si le président de l’OM, Pablo Longoria, ​​a récemment fermé la porte à son départ, les spéculations persistent. Laurent Nicollin, président du MHSC vient d’évoqué cette possibilité. Il a ouvert la porte à un retour d’Elye Wahi sous certaines conditions

« Si l’OM prend en charge son salaire et nous le prête pour six mois, et si le joueur est motivé, alors pourquoi pas », a déclaré Laurent Nicollin. Ces déclarations, faites à Midi Libre , amplifient les débats sur l’avenir de Wahi, dont les performances déçoivent pour l’instant à Marseille.

Malgré les difficultés, le potentiel de l’ancien Montpelliérain reste indéniable. Un prêt pourrait lui permettre de retrouver sa confiance, mais tout dépendra de la position de l’OM et des aspirations du joueur.