PSG Mercato : Kylian Mbappé fait une annonce fracassante sur le Paris SG

Quelques mois après son départ libre au Real Madrid, Kylian Mbappé est visiblement loin d’avoir oublié le PSG. L’attaquant français a fait une nouvelle sortie forte à l’endroit du Paris SG.

PSG Mercato : Kylian Mbappé lève le voile sur son départ du Paris SG

Kylian Mbappé a beau porter les couleurs du Real Madrid, le Paris Saint-Germain semble toujours occuper une place spéciale dans son cœur. Lors d’une interview accordée hier à l’émission beUnited sur beIN Sports, le capitaine de l’équipe de France a rencontré des supporters en situation de handicap. À cette occasion, Mbappé a exprimé tout son attachement pour son ancien club, soulignant qu’il aurait pu y rester toute sa vie si le Real Madrid ne s’était pas présenté.

« J’ai fait 7 ans au Paris Saint-Germain, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le Paris Saint-Germain. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. J’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le Paris Saint-Germain. Si je n’avais pas pu aller au Real Madrid, je serais resté au Paris SG toute ma vie », a confié le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu.

Ces déclarations ne manqueront pas de faire réagir les supporters parisiens, en froid avec leur ancien joueur depuis l’annonce de son départ. Ces confidences soulèvent également la question de la sincérité de l’attaquant de 25 ans. S’agit-il d’un simple attachement sentimental ou d’une stratégie de communication pour entretenir le lien avec les supporters parisiens ?