OM Mercato : Pablo Longoria prêt à débourser 25 M€ pour un prodige anglais ?

L’OM rêve d’un coup de maître lors du prochain mercato. Mais le président Pablo Longoria ne compte pas dépenser une fortune pour attirer un jeune prodige anglais.

Tyler Dibling est visé par l’OM, mais son prix pose problème

Alors que le mercato estival a vu l’Olympique de Marseille renforcer significativement son effectif avec l’arrivée de douze nouvelles recrues, le club phocéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les responsables phocéens explorent déjà plusieurs pistes en coulisses. Et si le nom de Paul Pogba revient régulièrement à l’OM, c’est un autre profil, bien plus jeune, qui est évoqué ces derniers joueurs.

En effet, selon la presse britannique, la direction de l’OM suit de près Tyler Dibling, le jeune ailier droit de Southampton. À seulement 18 ans, l’Anglais a déjà impressionné par ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence. Ses prestations avec les Saints sont intéressantes, comptabilisant 2 passes décisives et 1 but en 18 matchs.

🚨 L'OM est intéressé par la signature de Tyler Dibling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (18 ans), ailier droit de Southampton !



Newcastle et Leipzig sont également sur le dossier.



Pablo Longoria ne prévoit pas de grosses dépenses sur le mercato

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, aurait lui aussi été séduit par le profil prometteur de Tyler Dibling. Un intérêt qui pourrait se concrétiser par une offre de 25 millions d’euros, un montant conséquent pour les finances olympiennes. Cependant, ce montant devrait rapidement grimper en raison de la concurrence de gros clubs anglais comme Chelsea, Newcastle et Manchester City

De plus, L’Equipe indique que Pablo Longoria, président de l’OM, ne prévoit pas de faire des folies lors du prochain mercato. Ainsi, on voit mal l’Olympique de Marseille débourser un tel montant pour s’attacher les services de Tyler Dibling. Les dirigeants marseillais devraient finalement se tourner vers des cibles moins onéreuses pour renforcer leur effectif lors du prochain mercato

En somme, l’OM s’intéresse de près à Tyler Dibling. Cependant, la concurrence et les contraintes financières compliquent la réalisation de ce transfert.