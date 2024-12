Mercato PSG : Abdukodir Khusanov ! Accord proche entre le RC Lens et le Paris SG

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs, dont le PSG, Abdukodir Khusanov pourrait quitter le RC Lens dès cet hiver. Une occasion en or pour le Paris SG ?

Mercato PSG : Le Paris SG lorgne la pépite Abdukodir Khusanov

Le mercato estival s’annonce déjà animé du côté du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif parisien, Luis Campos, aurait coché le nom d’Abdukodir Khusanov, jeune défenseur central du RC Lens, sur sa short-list. Recruté pour une bouchée de pain (100 000 €) en provenance de Biélorussie en 2023, l’Ouzbek de 20 ans s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’arrière-garde lensoise.

Ses qualités de relance, sa capacité à gagner ses duels et son sens de l’anticipation ont impressionné les observateurs. Son coéquipier Brice Samba n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet : « c’est un monstre sur le terrain. » Ces performances remarquées ont propulsé sa cote jusqu’à environ 20 millions d’euros.

Un montant qui pourrait représenter une belle plus-value pour le RC Lens, mais qui pourrait également poser question quant à la capacité du club artois à conserver sa pépite face aux sirènes des plus grands. Du côté du PSG, la piste Khusanov semble séduisante. Le club de la capitale est à la recherche d’un défenseur central polyvalent et prometteur pour renforcer son effectif et compenser le possible départ de Milan Skriniar cet hiver.

Le profil du jeune partenaire Kevin Danso correspond parfaitement aux critères recherchés par Luis Campos. Et aux dernières nouvelles, les Sang et Or envisageraient sérieusement un départ de sa pépite Abdukodir Khusanov.

Jorge Mendes chargé de trouver un acquéreur pour Khusanov

Le Racing Club de Lens envisagerait sérieusement de se séparer d’un de ses deux défenseurs centraux, Abdukodir Khusanov ou Kevin Danso, lors du prochain mercato hivernal, selon le journal L’Équipe. Le club artésien espère ainsi réaliser une plus-value conséquente, estimée à 44 millions d’euros nets. Avec un effectif professionnel pléthorique (29 joueurs sous contrat), les dirigeants lensois souhaitent alléger leur masse salariale et optimiser leur budget.

L’échec des départs de Kevin Danso (en raison d’un problème cardiaque) et de Neil El Aynaoui l’été dernier a contraint le club à revoir ses plans. Pour faciliter la vente d’Abdukodir Khusanov, courtisé par plusieurs clubs européens, notamment le Paris SG, le RC Lens aurait mandaté l’agent Jorge Mendes.

Ce dernier, réputé pour son vaste réseau, devrait accélérer les négociations pour un transfert du protégé de Will Still. Toujours selon la même source, Tottenham et Newcastle United seraient également sur les rangs pour récupérer Khusanov cet hiver. Affaire à suivre donc…