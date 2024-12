Mercato Montpellier HSC : Bamo Meïté en renfort défensif cet hiver ?

Le Montpellier HSC, en difficulté en Ligue 1, explore à nouveau la piste menant à Bamo Meïté. Dernier au classement, le club héraultais doit renforcer son effectif, notamment en défense, pour espérer inverser la tendance. L’Ivoirien de 23 ans est une cible prioritaire pour cet hiver.

Mercato Montpellier HSC : Un intérêt renouvelé pour Bamo Meïté

Confronté à des résultats décevants et une situation financière tendue, le MHSC est contraint de vendre avant de recruter. Plusieurs départs sont déjà évoqués dans les médias, tandis que Jean-Louis Gasset identifie deux besoins principaux : un défenseur capable de jouer dans l’axe ou en latéral droit, et un attaquant polyvalent.

Pour renforcer sa défense, les recruteurs du MHSC ont relancé la piste de Bamo Meïté, un jeune talent ivoirien que Jean-Louis Gasset connaît bien depuis son passage à l’Olympique de Marseille. Dès son arrivée à la tête de Montpellier, en remplacement de Michel Der Zakarian, le technicien de 70 ans avait exprimé son intérêt pour ce joueur. Cependant, les négociations de l’automne dernier n’ont pas abouti.

Un prêt de six mois à l’étude ?

Malgré cet échec, le MHSC ne baisse pas les bras et envisage un prêt de six mois pour Bamo Meïté, selon les informations de L’Équipe. L’Olympique de Marseille, désormais ouvert à un départ de son défenseur de 23 ans, pourrait accepter cette offre. Ce renfort permettrait à Jean-Louis Gasset d’ajouter de la solidité à sa défense, déjà épaulée par l’expérimenté Nikola Maksimović. Avec cet éventuel recrutement, le Montpellier HSC espère relancer sa saison et s’éloigner de la zone de relégation. Affaire à suivre cet hiver lors du mercato.