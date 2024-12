Mercato Toulouse FC : Anthony Dennis, sur les tablettes du TFC

En quête d’un milieu de terrain jeune, rigoureux et capable de jouer le rôle de sentinelle, le Toulouse FC aurait jeté son dévolu sur Anthony Dennis. Ce jeune récupérateur nigérian de 20 ans brille actuellement sous les couleurs du FK Göztepe, en Turquie, attirant l’attention des recruteurs du TFC.

Mercato Toulouse FC : Anthony Dennis, potentiel remplaçant de Denis Genreau ?

Formé à Abuja, au Nigeria, Anthony Dennis a entamé sa carrière européenne en rejoignant le FK Göztepe en janvier 2023. Initialement intégré à l’équipe U19, son style de jeu séduisant et sa présence imposante lui ont permis de rejoindre l’équipe première dès juillet 2023, soit seulement six mois après son arrivée.

Cette saison, le milieu défensif de 20 ans affiche déjà un bilan prometteur : 13 matchs disputés toutes compétitions confondues pour un total de 1 069 minutes de jeu. Ses prestations de qualité ne passent pas inaperçues, notamment auprès de clubs européens, dont le Toulouse FC. Selon L’Équipe, le TFC souhaiterait s’attacher les services du Nigérian dès le mercato hivernal. Cependant, cette potentielle arrivée dépendra du départ de Denis Genreau.

Le milieu de terrain australien, dont le contrat court jusqu’en juin 2025, peine à s’imposer au sein de l’effectif de Carles Martinez Novell. Avec seulement quatre apparitions en Ligue 1 cette saison pour un total de 31 minutes de jeu, Genreau semble être en bout de course au TFC. Un départ lors du mercato hivernal est donc envisageable, ouvrant la porte à l’arrivée d’Anthony Dennis.

Si le natif de Kaduna rejoint le Toulouse FC, il apportera de la fraîcheur et du dynamisme au milieu de terrain. Toutefois, le Nigérian devra faire face à une concurrence solide. À son poste, Cristian Cásseres Jr. et Vincent Sierro s’imposent déjà comme des cadres incontournables de l’effectif. La bataille pour une place de titulaire s’annonce donc rude, mais elle pourrait être bénéfique pour le jeune joueur et pour le club.