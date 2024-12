Mercato : L’incroyable geste du PSG pour l’anniversaire de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé célèbre son 26e anniversaire de naissance ce vendredi. À cette occasion, le PSG a eu un geste fort incroyable à l’endroit de l’attaquant du Real Madrid.

Mercato : Le PSG souhaite un joyeux anniversaire à Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a souhaité ce vendredi un joyeux 26e anniversaire à Kylian Mbappé via un message publié sur les réseaux sociaux. C’est la première fois depuis le départ de l’attaquant au Real Madrid que le club francilien le mentionne. Empêtrés dans un conflit juridique concernant des primes et salaires impayés, le PSG et Kylian Mbappé entretiennent une relation complexe.

Cependant, suite à des propos élogieux de l’attaquant envers le club francilien, le Paris SG n’a pas manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire ce vendredi. « Joyeux 26e anniversaire Kylian Mbappé », a notamment écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi dans un message publié sur les réseaux sociaux. Au-delà de mentionner son compte Twitter et Instagram, c’est la première fois depuis leur séparation en fin de saison dernière que le champion de France en titre a une pensée pour son ancien attaquant.

Sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain n’avait jamais cité le nom de Mbappé. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, le Bondynois a vécu une dernière saison agitée avant de signer, libre, au Real Madrid en juillet passé. Faut-il y voir le signe d’un réchauffement entre les deux parties ?

Alors que le PSG et Kylian Mbappé se disputent 55 millions d’euros depuis des mois, une somme correspondant à des primes et des salaires que le club estime ne pas avoir à payer à son ancien joueur suite à son départ libre au Real Madrid, les deux camps ont manifesté des attentions mutuelles ces derniers jours. Mais il faudra encore patienter avant d’aboutir à une conclusion dans ce dossier.