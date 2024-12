Pour ses débuts en Coupe de France cette saison, le RC Strasbourg se déplacera au stade de l’Épopée pour affronter le RC Calais, un club évoluant en National 3. En conférence de presse, le gardien de but Karl-Johan Johnsson s’est exprimé sur cette rencontre et son ambition de remporter ce premier duel.

Karl-Johan Johnsson prêt à relever le défi face au RC Calais

Cette saison, Karl-Johan Johnsson n’a disputé que trois matchs en Ligue 1 avec le RC Strasbourg. Supplanté par Djordje Petrovic dans la hiérarchie des gardiens, le Suédois a néanmoins su conserver un état d’esprit irréprochable. Ce week-end, il fera son retour en tant que titulaire pour ce premier match de Coupe de France, confirmant son rôle de deuxième gardien sous la direction de Liam Rosenior. Malgré ce statut, Karl-Johan Johnsson reste motivé et déterminé à briller face au RC Calais.

« La Coupe de France ne change rien, ça reste un match important. Si on n’est pas là mentalement et dans l’intensité, ça sera compliqué. Être numéro 1 ou numéro 2, c’est pareil. Je suis content d’être là, je veux jouer et on se pousse, Djordje Petrovic et moi, pour être meilleurs. Je continue d’effectuer mon travail à chaque entraînement. Je serai prêt si je dois jouer », a-t-il déclaré en conférence de presse.

RC Strasbourg : Karl-Johan Johnsson veut réussir son entrée en Coupe de France 3

Karl-Johan Johnsson, serein

Face à cet adversaire de National 3, Johnsson fait confiance à ses coéquipiers, qui ont montré de belles performances lors des derniers matchs.

« Pour Calais, c’est le match de leur saison. Ils vont être comme des animaux et vouloir s’imposer. Il faut qu’on garde la même mentalité qu’en Ligue 1. Bien sûr, la Coupe est un objectif. Je veux jouer, donc je veux aller le plus loin possible. Pourquoi pas la gagner ? On a repris confiance lors des deux derniers matchs, et c’était beaucoup mieux. On aura ensuite un peu de vacances avant de bien reprendre pour la deuxième partie de saison. »

Le RC Strasbourg a en effet terminé l’année 2024 sur une note positive avec une victoire convaincante 3-0 face au Havre AC. Avant ce résultat encourageant, les Alsaciens avaient essuyé quatre défaites consécutives. Toutefois, la dynamique semble avoir changé, et le club abordera ce match contre le RC Calais avec confiance. Karl-Johan Johnsson a néanmoins insisté sur l’importance de maintenir le même état d’esprit collectif. « Il y a beaucoup de qualité dans l’équipe. Si on joue de la même manière que lors des derniers matchs, on pourra accomplir de belles choses. »