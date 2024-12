Mercato OM : Roberto De Zerbi fait une grande annonce qui pourrait tout changer pour Marseille

Roberto De Zerbi pourrait encore enregistrer quelques renforts au cours du prochain mercato d’hiver. Alors que le club travaille sur plusieurs pistes, le technicien italien de Marseille ne compte plus bouleverser son effectif.

Mercato OM : Des recrues attendues, mais Roberto De Zerbi tient déjà le bon système

Après plusieurs expérimentations tactiques, Roberto De Zerbi semble avoir trouvé la formule gagnante à l’OM. L’Italien fait jouer son équipe dans un système à cinq défenseurs, avec Adrien Rabiot dans un rôle de milieu offensif. Grâce à nouveau schéma tactique, l’Olympique de Marseille a montré un visage plus solide et efficace depuis quelques semaines.

La défense à cinq apporte de la stabilité à l’équipe, tandis que la présence d’Adrien Rabiot plus haut sur le terrain permet de créer du danger dans la surface adverse. Alors que des renforts sont annoncés à l’occasion du mercato d’hiver, De Zerbi semble avoir trouvé son système. « Je crois que Leonardo Balerdi peut jouer dans tous les systèmes défensifs, il est fort. J’espère que maintenant, on a trouvé le bon système. On a tous les composants nécessaires pour commander et contrôler le jeu », a-t-il déclaré.

Marseille avec un effectif polyvalent

L’un des atouts de ce système est la polyvalence des joueurs. Kondogbia apporte de la densité au milieu de terrain, tandis que Rongier assure la transition entre défense et attaque. « Kondogbia en défense nous donne de la qualité, Rongier au milieu nous donne de la géométrie et de l’ordre. En attaque, on a Greenwood et Rabiot, qui ont de quoi casser les lignes. Merlin doit s’améliorer défensivement. A cinq, il est plus libre », a ajouté Roberto De Zerbi.

L’entraîneur de l’OM se réjouit d’avoir un effectif assez large avec différents profils. « Luis Henrique peut jouer sur tout le couloir. Koné, Nadir, Rowe, Harit peuvent jouer sur la ligne offensive. Lirola et Garcia peuvent jouer latéraux. Quand il sera en forme, il y aura Wahi aussi « , a confié l’Italien. Cette déclaration du technicien italien laisse présager une certaine stabilité dans le onze de départ marseillais.

Les joueurs semblent s’adapter à ce nouveau système et les résultats sont encourageants. Reste à savoir si cette formule permettra à l’OM de retrouver les sommets du championnat de France.