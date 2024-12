Mercato OM : L’arrivée de Paul Pogba à Marseille se prépare déjà

Paul Pogba à l’OM lors du mercato d’hiver, c’est une possibilité qui ne cesse de grandir chaque jour. A l’approche de l’ouverture du marché des transferts en janvier, Marseille n’écarte pas cette option même si elle semble complexe.

Mercato OM : Le plan de Marseille pour attirer Paul Pogba

Le feuilleton Paul Pogba continue de faire parler. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, le milieu de terrain français est annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Si aucune négociation officielle n’a été entamée, le club phocéen étudierait sérieusement cette piste. Cependant, il faudra remplir quelques conditions pour s’offrir le champion du monde 2018.

Pour attirer un joueur de la stature de Paul Pogba, l’OM sait qu’il devra faire preuve d’inventivité. Selon RMC Sport, le club marseillais envisagerait ainsi de procéder à quelques départs afin de libérer de la masse salariale. Certains joueurs, en difficulté depuis le début de la saison, pourraient ainsi être poussés vers la sortie.

Pogba séduit par le projet marseillais

De son côté, Paul Pogba serait intéressé par l’idée de rebondir dans la cité phocéenne. L’ambiance du Vélodrome et le projet sportif de l’OM le séduisent, selon RMC Sport, qui révèle que le milieu de terrain verrait le club marseillais comme une parfaite opportunité. Il estime qu’un passage à Marseille pourrait relancer sa carrière et lui permettre de retrouver l’équipe de France.

Toutefois, si l’idée d’attirer Pogba enthousiasme les supporters marseillais, Mehdi Benatia, futur directeur sportif de l’OM, a tempéré les attentes. « Aujourd’hui, concrètement, est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre 6 mois ? », s’est-il interrogé. Le dirigeant marseillais a également souligné l’importance de préserver l’équilibre de l’effectif actuel.

Le dossier Paul Pogba est donc loin d’être bouclé. Si le joueur est intéressé et que l’OM trouve une solution pour équilibrer ses finances, un accord pourrait être trouvé. Mais les obstacles sont nombreux et il faudra encore patienter avant d’en savoir plus.