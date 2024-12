Mercato PSG : Luis Enrique prend une décision forte pour le Paris SG

Le PSG travaille à renforcer le groupe de Luis Enrique lors du mercato d’hiver. Si des départs sont attendus, le Paris SG ne devrait toutefois pas faire de folies pour son recrutement. C’est en tout cas ce que laisse croire l’entraîneur du club de la capitale.

Mercato PSG : Luis Enrique se montre prudent sur le recrutement hivernal

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique ne cesse de marquer de son empreinte l’effectif parisien. L’entraîneur espagnol a déjà pris des décisions fortes, comme en témoignent les situations de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, tous deux écartés du groupe professionnel. L’avenir de l’attaquant français, recrue phare de l’été 2023, semble s’éloigner de Paris.

Mis à l’écart par Luis Enrique, Kolo Muani peine à s’imposer et est poussé vers la sortie lors du prochain mercato. Quant à Milan Skriniar, son avenir est tout aussi incertain. Le défenseur slovaque, en fin de contrat, ne semble pas entrer dans les plans de l’entraîneur espagnol. Interrogé sur les éventuels renforts lors du mercato d’hiver, l’entraîneur parisien s’est montré prudent.

« Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato c’est d’être attentif, c’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe. Je ne pense pas que la trêve va casser la dynamique. L’année passée on a fait plus de 10 transferts. Il n’y a aucune urgence, aucun besoin en ce moment, mais s’il y a une opportunité de pouvoir améliorer l’effectif, très bien. Mais on a une très grande équipe », a-t-il réagi.

Une volonté de miser sur la jeunesse

Luis Enrique souhaite donner leur chance aux jeunes talents du centre de formation. Il a déjà intégré plusieurs jeunes joueurs à l’équipe première et compte bien poursuivre dans cette voie. Cette volonté de miser sur l’avenir s’inscrit dans un projet à long terme pour le PSG.

Luis Enrique est en train de construire un PSG à son image, un PSG où la rigueur, la discipline et la jeunesse sont les maîtres mots. Si des départs sont à prévoir dans les prochains mois, l’entraîneur espagnol ne semble pas pressé de recruter à tout prix.