RC Lens – PSG : Le Paris SG avec une équipe remaniée face au RCL en Coupe de France

Le PSG se déplace pour affronter le RC Lens ce dimanche soir pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France. Luis Enrique a dévoilé un onze de départ avec quelques surprises.

RC Lens – PSG : La compo du Paris SG face au RCL avec Safonov et Lee, Barcola sur le banc

Pour ce choc des 32e de finale de la Coupe de France entre le PSG et le RC Lens, Luis Enrique a décidé de faire tourner, mais de manière mesurée. L’entraîneur parisien a opté pour Matvey Safonov dans les buts, en remplacement de Gianluigi Donnarumma, blessé et forfait. La charnière centrale sera composée de Marquinhos et de Willian Pacho.

Au milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz formeront le trio. En attaque, c’est Ousmane Dembélé, Kang-in Lee et Désiré Doué qui ont été choisis pour animer le jeu offensif parisien. Une composition qui met en avant la jeunesse et la polyvalence de l’effectif parisien.

Un onze pour aller chercher la qualification

Surprise : Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery débuteront sur le banc. Les deux jeunes joueurs, pourtant importants dans le dispositif parisien, devront se contenter d’un rôle de remplaçant pour cette rencontre. Malgré ces changements, le PSG aligne une équipe compétitive pour aller chercher la qualification. Les Parisiens auront à cœur de confirmer leur bonne dynamique et de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de France.

Composition probable du PSG :

📜 Le voici, le dernier onze de départ de l'année pour notre entrée en lice en @coupedefrance ! #RCLPSG I #CoupeDeFrance 🏆 pic.twitter.com/QXjTdfCnFi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2024