ASSE : Horneland dévoile sa stratégie pour le maintien de Saint-Etienne

Le groupe Kilmer Sports Ventures a fait confiance à Eirik Horneland pour sortir l’ASSE de la zone rouge et assurer son maintien en Ligue 1. Le nouvel entraîneur dévoile un pan de sa stratégie pour atteindre son objectif principal.

ASSE : Eirik Horneland à la rescousse pour sauver l’AS Saint-Etienne

La direction de l’ASSE a limogé Olivier Dall’Oglio, dont l’équipe s’enlisait dangereusement dans le bas du classement. Avec dix défaites en quinze journées de Ligue 1, le technicien français a laissé les Verts en position de barragiste, à un seul point du premier club relégable en Ligue 2, Le Havre AC.

Nommé nouvel entraîneur, Eirik Horneland a la lourde tâche de relancer les Verts, qui restent sur une série de trois défaites consécutives en championnat, dont une humiliation (5-0) face au Stade Rennais à Rennes.

La méthode Horneland pour relancer les Verts : « Créer de la confiance à travers le travail »

Bien que conscient de la situation délicate de Saint-Étienne en Ligue 1, le coach norvégien ne manifeste aucune appréhension. Bien au contraire, il se montre optimiste quant au maintien du club. En effet, Eirik Horneland a confiance en sa méthode de travail et en son projet de jeu pour relancer la machine stéphanoise.

Dans sa première interview pour le site internet de l’ASSE, il a dévoilé son plan pour sortir les Verts de la zone rouge en une demi-saison.

« Mon challenge pour ces six prochains mois ? Créer de la croyance. Il faut tout donner pour le public, pour le stade. Nous devons croire en nous-mêmes. Nous devons arriver sur le terrain pleins de confiance. Ce qui fait la différence, c’est de travailler dur. Le développement se fait jour après jour. C’est le projet pour les six prochains mois », a-t-il indiqué, tout en insistant sur « l’intensité du travail et la solidarité ».

L’entraîneur norvégien compte sur les supporters de Saint-Etienne

Le premier rendez-vous du successeur d’Olivier Dall’Oglio est fixé au 4 janvier. L’ASSE recevra le Stade de Reims à Geoffroy-Guichard à cette date, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Et il aura besoin du soutien du peuple vert pour pousser son équipe à la victoire.

« Pour moi, être à Saint-Étienne, c’est une question de passion. C’est pour les fans, pour les supporters que je suis venu. C’est le gros point fort de Saint-Étienne pour moi. Il faut que les supporters soient derrière nous », a déclaré Eirik Horneland.