ASSE : Gazidis interpellé sur le prochain mercato de Saint-Etienne

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, a promis un mercato ambitieux pour renforcer l’équipe stéphanoise en janvier. Les supporters sont impatients de voir les premières recrues. Adrien Ponsard, lui, se montre très exigeant sur le niveau des recrues espérées.

Mercato : Ponsard exige plus de moyens pour Horneland et tire la sonnette d’alarme

Les supporters de l’ASSE n’attendent que l’ouverture officielle du mercato hivernal pour voir les renforts qui vont arriver à Saint-Etienne. La direction du club stéphanois a laissé entendre qu’elle est consciente de la situation délicate des Verts et qu’elle agira pour les sortir du bas du classement.

Le peuple vert a donc le regard tourné vers les bureaux de Kilmer Sports Ventures à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver. Ancien attaquant de l’ASSE et fervent supporter des Verts, Adrien Ponsard met la pression sur Ivan Gazidis avant le lancement du recrutement. « J’espère qu’on donnera plus de moyens à Eirik Horneland qu’à Olivier Dall’Oglio », a-t-il déclaré dans sa chronique pour But ! Football Club.

« Si on ne se renforce pas, on fonce droit en Ligue 2. En défense, c’est fébrile ; au milieu, c’est trop jeune ; et en attaque, c’est le néant. Et quand j’entends Ivan Gazidis dire qu’il est content de l’équipe et du mercato, et que nous ne manquons pas de joueurs d’expérience… C’est hallucinant ! », a martelé le chroniqueur ensuite.

ASSE : Adrien Ponsard espère des renforts dignes de la Ligue 1

Pour conclure, Adrien Ponsard a proposé des pistes aux recruteurs de l’ASSE. « Il faut des cadres, c’est évident. Il faut deux bons joueurs par ligne. Il faut mettre le paquet sur le mercato, car nous n’avons absolument pas une équipe de Ligue 1. Cette équipe n’est vraiment pas digne de son public », a-t-il affirmé.

Ses propositions seront-elles entendues par les décideurs de l’AS Saint-Etienne ? L’avenir nous le dira !