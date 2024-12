Mercato OM : Frank McCourt va encore gâter Roberto De Zerbi à Marseille

A l’OM, Roberto De Zerbi veut encore des renforts lors du mercato d’hiver prochain. Malgré un effectif bien fourni, l’Italien a formulé des demandes que le propriétaire du club de Marseille, Frank McCourt, compte bien satisfaire.

Mercato OM : Marseille prêt à investir massivement cet hiver pour satisfaire De Zerbi

Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi a insufflé un nouveau souffle au club. Le technicien italien, qui dispose de pleins pouvoirs sportifs, a demandé des renforts pour construire un effectif compétitif capable de rivaliser avec les plus grands. Après un début de saison plus que convaincant sous la direction de De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato hivernal animé.

Le propriétaire américain Frank McCourt, séduit par le travail de son entraîneur et par l’engouement des supporters, serait prêt à répondre favorablement à ses demandes. Les dirigeants marseillais cibleraient principalement deux défenseurs et un milieu de terrain pour renforcer l’équipe. Ces recrutements permettraient à De Zerbi de disposer d’un effectif plus étoffé et plus équilibré pour la deuxième partie de saison.

Pour financer ces arrivées, Marseille pourrait être amené à céder certains joueurs. Pablo Longoria, le président du club phocéen, travaille déjà sur plusieurs dossiers afin de dégager des liquidités. Avec ces investissements, l’Olympique de Marseille affiche clairement ses ambitions. Le club phocéen souhaite retrouver les sommets du football français et européen.

Les supporters marseillais, qui ont retrouvé le sourire, attendent désormais avec impatience les prochaines recrues. Ce mercato hivernal s’annonce donc décisif pour l’avenir de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais ont les moyens de leurs ambitions et ils entendent bien en profiter pour construire une équipe capable de jouer les premiers rôles.