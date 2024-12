Toulouse FC : Jérémie Janot séduit par Guillaume Restes

Ancienne figure emblématique du football français, Jérémie Janot, aujourd’hui entraîneur des gardiens de but de l’équipe de France Espoirs, n’a pas tari d’éloges sur Guillaume Restes lors d’une longue interview accordée au podcast La Voix des Gardiens.

Jérémie Janot encense le jeune prodige Guillaume Restes

Depuis quelque temps, Jérémie Janot dirige Guillaume Restes au sein de l’équipe de France Espoirs. Ensemble, ils ont décroché la médaille d’argent lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans son entretien, l’ancien gardien valenciennois n’a pas caché son admiration pour le jeune portier franco-ivoirien du Toulouse FC.

« Avant les JO, Guillaume Restes était déjà notre gardien chez les Espoirs. Donc, on avait noué des liens. C’est un homme extraordinaire, alors que c’est encore un gamin : il est né en 2005 ! C’est un bébé. T’imagines que, quand il est né, je faisais partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. J’adore ce gardien, il est en avance sur tout. En sélection, c’est quelqu’un sur qui je dois toujours veiller, car il ne veut jamais s’arrêter, même les lendemains de match. Il veut courir, faire des sauts… Il a tout. Il a cette aura que possèdent les grands gardiens comme Chevalier », a déclaré Jérémie Janot.

Photo : Guillaume Restes, gardien de Toulouse

Guillaume Restes, une valeur montante en Ligue 1

Que ce soit en sélection nationale ou avec le Toulouse FC, Guillaume Restes impressionne par ses performances. En Ligue 1 cette saison, il a déjà signé six clean sheets en quinze matchs. Ses prestations séduisent non seulement les supporters, mais attirent également l’attention de grands clubs européens, notamment le FC Barcelone.

Jérémie Janot a également salué le travail de l’entraîneur des gardiens du TFC, Eric Allibert, qu’il estime être un acteur clé dans l’évolution du jeune talent. « Guillaume est un gardien complet et, en plus, il travaille remarquablement bien avec Eric Allibert. Je respecte beaucoup cet homme. On a une vraie bonne école d’entraîneurs des gardiens », a conclu le technicien valenciennois.