PSG : Matvey Safonov prêt à faire oublier Donnarumma au Paris SG

La carrière de Matvey Safonov au PSG marque sans doute un tournant décisif depuis quelques matchs. Le gardien de but est en train de s’imposer et profite pleinement de la blessure de Gianluigi Donnarumma. Le Russe assure même que sa période d’adaptation est désormais terminée.

PSG : Matvey Safonov à l’épreuve de la grosse concurrence au Paris SG

Matvey Safonov est l’une des belles satisfactions de la première moitié de saison du PSG. Recruté par le club de la capitale à l’été 2023 en provenance de Krasnodar contre 20 millions d’euros, Matvey Safonov a rapidement dû faire face à la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Luis Enrique n’avait d’ailleurs pas caché sa satisfaction d’avoir à sa disposition trois gardiens qui compter cette saison.

« On n’a pas encore vu Arnau Tenas jusqu’à présent. Mais tant Safonov que Donnarumma, je les veux à 100%, et ils sont préparés comme les autres joueurs. Il ne se passe rien quand on change de gardien. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés », a récemment confié l’entraîneur du PSG. De quoi donner le ton d’une concurrence qui s’annonce entre le Russe, l’Italien et l’Espagnol.

Matvey Safonov ne se voit pas numéro 2 au Paris SG

Avec le départ de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain a fait signer Matvey Safonov pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien est le gardien de but numéro 1 du club parisien, il ne fait aucun doute que le Russe est arrivé avec un statut de numéro 2. Une position que l’ancien de Krasnodar ne se voit pas occuper. « Être le gardien n° 2 du PSG ? Je ne comprends pas ça. Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2 », a confié Safonov.

« Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être un joueur de remplacement », a lancé le gardien de but russe en juin dernier. Il a bien fait de confirmer ses ambitions avec une grosse performance face au RC Lens en Coupe de France.

Pour Safonov, c’est la fin de l’adaptation au PSG

Arrivé dans un environnement complètement nouveau avec un changement de championnat, le gardien de but de 25 ans n’a pas connu une adaptation facile. Mais depuis, il semble désormais bien investi pour réussir au sein du groupe du Paris Saint-Germain. « Paris ? C’est très intéressant pour moi, c’est un nouveau niveau et bien sûr j’ai eu besoin de temps pour m’adapter », a récemment indiqué Matvey Safonov.

« Je comprends mieux les demandes du coach désormais, tout est plus facile pour moi. Quand je suis arrivé, les premiers entraînements étaient terribles car ça allait trop vite. J’avais besoin de temps pour élever mon niveau et désormais je suis prêt pour jouer, pour être dans cette équipe », a prévenu le Russe.