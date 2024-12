Mercato FC Nantes : Le FCN bouscule son effectif, six joueurs sur le départ

Le FC Nantes se prépare à faire le grand dans son effectif lors du mercato d’hiver. Après avoir complètement raté son début de saison, le FCN veut se renforcer pour se relancer.

Le FC Nantes prépare une révolution : Six départs annoncés sur le mercato

Le FC Nantes traverse une période difficile. Pour tenter de redresser la barre, les dirigeants canaris envisagent un mercato d’hiver ambitieux. L’objectif est clair : rajeunir l’effectif et insuffler une nouvelle dynamique. En ce sens, plusieurs départs sont envisagés pour faire de la place dans l’effectif et aussi avoir de la liquidité. Selon Ouest-France, pas moins de six joueurs pourraient faire leurs valises.

Parmi les joueurs susceptibles de partir du FC Nantes, on retrouve des noms comme Alban Lafont, Mostafa Mohamed, Jean-Philippe Gbamin, Ignatius Ganago, Florent Mollet et Fabien Centonze. Ces départs permettraient au club de faire des économies sur la masse salariale et de générer des revenus grâce à des transferts.

Ces départs massifs témoignent de la volonté du FC Nantes d’opérer une véritable révolution. Certains joueurs, comme Mostafa Mohamed, avaient déjà été annoncés sur le départ lors du précédent mercato. L’attaquant égyptien, en quête de temps de jeu, devrait trouver une porte de sortie sans difficulté.

Antoine Kombouaré finalement maintenu au FCN ?

Les mouvements attendus au sein du des bords de Loire devraient aussi s’observer sur le banc de touche. Depuis plusieurs jours, Antoine Kombouaré est annoncé sur le départ avec plusieurs noms pour lui succéder. Dans cette quête, le FC Nantes semble décidément être dos au mur et devrait prendre une décision radicale en conservant Antoine Kombouaré. Ceci en fonction des difficultés observées pour lui trouver un remplaçant.

Toutefois, en parallèle aux départs envisagés, le club nantais envisage également de renforcer son staff technique selon Ouest-France. Les dirigeants nantais envisageraient de lui adjoindre un nouvel adjoint afin de donner un coup de fouet à l’équipe. Ce mercato d’hiver s’annonce donc crucial pour la suite de la saison du FC Nantes. Les dirigeants canaris espèrent que ces changements permettront de relancer l’équipe et de redresser la barre.