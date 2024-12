Mercato : Le PSG négocie un accord impressionnant avec l’AS Monaco

Au coude à coude en Ligue 1, le PSG et l’AS Monaco pourraient conclure un accord inédit lors de ce mercato hivernal. Un double échange de joueurs qui pourrait bouleverser le marché des transferts en France.

Mercato : Le PSG et l’AS Monaco en discussions pour un échange ?

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain dès cet hiver. En manque de temps de jeu dans la capitale depuis le début de la saison, l’attaquant français pourrait rebondir à l’AS Monaco. Les deux clubs, concurrents directs en Ligue 1, discuteraient actuellement d’un double échange de joueurs qui pourrait potentiellement bouleverser leurs effectifs respectifs.

Côté PSG, Luis Enrique aimerait récupérer Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir, deux jeunes talents très prometteurs formés sur le Rocher. Dans le prolongement de sa politique de rajeunissement de son effectif, le PSG, toujours en quête de jeunes talents français, verrait en ces deux joueurs un investissement d’avenir. Surtout que Luis Enrique apprécierait énormément leurs profils.

De son côté, l’ASM souhaiterait accueillir Randal Kolo Muani et Marco Asensio, récemment mis à l’écart par l’entraîneur parisien. Le premier est clairement poussé vers la sortie, et la porte est ouverte pour le second, sans urgence particulière. Un prêt des deux joueurs parisiens est sérieusement envisagé pour faciliter l’opération et alléger la masse salariale des Rouge et Bleu.

Ce prêt permettrait également à Monaco de renforcer le groupe d’Adi Hütter sans engager d’importantes dépenses cet hiver. D’après les informations livrées ces dernières heures par le compte Twitter PSG Inside Actus, « des négociations sont en cours, et bien que les transferts puissent être traités séparément, des accords croisés restent une option pour accélérer les transactions. » Affaire à suivre…