ASSE : Restructuration, mercato, maintien… Les 3 défis majeurs de Saint-Etienne

L’ASSE entame une seconde partie de saison cruciale. Alors que les Verts occupent une place de barragiste en Ligue 1, plusieurs chantiers s’ouvrent pour Saint-Etienne.

ASSE : Une restructuration interne nécessaire pour clarifier les rôles

L’ASSE traverse une période délicate. Barragiste en Ligue 1, le club forézien doit relever trois défis majeurs pour assurer son maintien : une restructuration interne, un recrutement ciblé et l’intégration rapide des nouvelles recrues dans le système de jeu du nouvel entraîneur, Eirik Horneland. La direction sportive de Saint-Etienne est actuellement l’objet de nombreuses interrogations avec une gouvernance complexe.

Si Ivan Gazidis est le président, les rôles des autres dirigeants (Fahmy, Rosenfeld, Perrin, Rustem) sont flous, ce qui complexifie la prise de décision. Une réorganisation en profondeur est nécessaire pour clarifier les responsabilités et améliorer l’efficacité du club. Par ailleurs, le nombre important de blessures au sein de l’effectif soulève des questions sur la préparation physique des joueurs et le suivi médical.

Le président Ivan Gazidis a d’ailleurs évoqué ce problème et a annoncé que des changements pourraient intervenir à ce niveau. De quoi s’attendre peut-être à un ménage au sein du staff médical de l’ASSE ? Seuls les jours à venir pourront situer tout le monde sur la question.

Le mercato hivernal, un enjeu majeur à Saint-Etienne

Malgré une dizaine de signatures réalisées lors du mercato d’été dernier, l’AS Saint-Etienne n’obtient pas résultats escomptés. Le club est dans une situation délicate, qui a valu à Olivier Dall’Oglio son poste d’entraîneur. Avec l’arrivée d’Eirik Horneland, le club stéphanois espère redresser la barre et quitter la zone rouge pour se relancer dans la course au maintien. Ceci passe par un mercato hivernal réussi.

Le mercato hivernal sera déterminant pour la saison de l’ASSE. Le club doit recruter des joueurs capables d’apporter un plus immédiat et de renforcer un effectif fragilisé par les blessures. Les dirigeants devront également se séparer de certains éléments pour alléger l’effectif et faire de la place aux nouvelles recrues. Des joueurs d’expérience sont surtout attendus.

Obtenir le maintien : un objectif prioritaire

L’arrivée d’Eirik Horneland marque un nouveau départ pour l’ASSE. Le nouvel entraîneur a une philosophie de jeu bien précise, basée sur un pressing intense et une possession de balle élevée. Les joueurs devront rapidement s’adapter à ses exigences pour espérer obtenir des résultats positifs. La finalité est de réussir à assurer le maintien en Ligue 1.

Le maintien, c’est l’objectif numéro des dirigeants de l’AS Saint-Etienne. Le nouvel entraîneur devra rapidement insuffler sa philosophie de jeu et renforcer l’effectif. Le mercato hivernal sera donc crucial pour apporter les renforts nécessaires.