PSG Mercato : C’est confirmé ! Nuno Mendes veut quitter le Paris SG

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauches de la planète, Nuno Mendes pourrait quitter le PSG l’été prochain. Le défenseur portugais menace clairement le Paris SG de claquer la porte.

PSG Mercato : Coup de froid entre Nuno Mendes et le Paris SG

Arrivé en 2021 en provenance du Sporting Portugal, Nuno Mendes n’a pas tardé à démontrer ses grandes qualités. Sans surprise, le Paris Saint-Germain a souhaité sécuriser son avenir en lui proposant une prolongation de son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2026. Mais l’Insider Djamel confirme ce samedi, à la suite de RMC Sport, qu’une tendance se confirme ces derniers jours concernant l’avenir de l’international portugais de 22 ans : un départ en fin de saison.

En effet, le compatriote de Cristiano Ronaldo, qui fait partie des joueurs les moins rémunérés de l’effectif parisien, réclame un salaire digne de son statut pour parapher un nouveau bail. Une exigence à laquelle le Paris SG refuse de se plier. Dans ces conditions, les représentants de Nuno Mendes ont clairement fait comprendre à Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, qu’un départ n’est désormais plus à exclure. Surtout que Manchester United lui propose un salaire beaucoup plus attractif.

Le Paris SG prêt à vendre Nuno Mendes à Manchester United ?

À un an et demi de la fin de son engagement, Nuno Mendes se retrouve en position de force et exige du Paris Saint-Germain un salaire conséquent. Si aucun accord n’est trouvé d’ici la fin de la saison, le club de la capitale se retrouvera dans l’obligation de le vendre afin d’éviter un départ gratuit comme avec Kylian Mbappé. Et le natif de Lisbonne dispose déjà d’une porte de sortie prestigieuse en Premier League.

Djamel confirme que Ruben Amorim, qui l’a lancé en pro au Sporting Portugal, « a fait du joueur une priorité, et Nuno a été flatté de se sentir aussi valorisé. » Outre Manchester United, « d’autres clubs ont approché son entourage. Manchester United a formulé une offre au joueur en lui proposant un salaire attractif », assure le spécialiste mercato. Toutefois, le Paris SG « reste optimiste et pense qu’il s’agit simplement d’un coup de pression de la part de son clan pour obtenir le salaire exigé. Wait and see… » Reste à savoir comment va se terminer ce feuilleton.