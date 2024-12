Mercato RC Strasbourg : le LOSC Lille sur les traces d’une pépite du RCS

Quatrième de Ligue 1, le LOSC Lille ne compte pas rester passif durant ce mercato hivernal. Pour renforcer son effectif et maintenir la compétitivité, les Dogues ciblent un jeune talent prometteur du RC Strasbourg : Rabby Nzingoula.

Fort d’une première moitié de saison réussie, marquée par de belles performances en Ligue 1 et un parcours honorable en Ligue des champions, le LOSC Lille nourrit de grandes ambitions. Le club nordiste aspire à décrocher un titre national et à briller sur la scène européenne. Pour y parvenir, il envisage de renforcer son effectif, notamment au milieu de terrain.

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le profil de Rabby Nzingoula, milieu défensif d’origine congolaise, serait particulièrement prisé par la cellule de recrutement lilloise. Actuellement prêté au Montpellier HSC jusqu’à la fin de la saison, Nzingoula reste sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2027.

Ça ne concerne pas Montpellier, malheureusement.



Montpellier ne peut pas se permettre d’acheter du Dior, se contentant de parfum chez Action.



Ça concerne Strasbourg.



Rabby Nzingoula plaît beaucoup beaucoup à Lille !!

Suivi avec intérêt. #MHSC #RCSA #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 27, 2024

Rabby Nzingoula, un talent en pleine ascension

Avec 11 matchs disputés cette saison, un but marqué et 727 minutes au compteur, le jeune milieu de terrain de 19 ans fait forte impression à Montpellier. Son style de jeu, sa polyvalence – capable d’évoluer en milieu relayeur – et sa régularité font de lui l’un des joueurs les plus appréciés par les supporters montpelliérains. Cependant, il semble peu probable que Montpellier accepte de rompre le prêt avant son terme. Le LOSC Lille devra donc patienter jusqu’au mercato estival 2025 pour tenter de convaincre le RC Strasbourg de céder son jeune prodige.