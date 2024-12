RC Lens Mercato : Will Still planifie un coup inattendu en Turquie !

Avec le départ de Brice Samba durant ce mercato, le RC Lens s’est mis en quête d’un nouveau gardien. Will Still viserait même un portier évoluant en Turquie pour le remplacer.

RC Lens Mercato : Will Still fonce sur Ugurcan Cakir

Le mercato d’hiver s’annonce particulièrement animé du côté du RC Lens. Le club artésien devrait en effet enregistrer le départ de l’un de ses éléments clés. Le gardien titulaire, Brice Samba, est sur le point de s’engager avec le Stade Rennais pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros.

Ce transfert devrait permettre au RC Lens d’améliorer sa situation financière, mais pose la question de sa succession. Le staff lensois serait même déjà à la recherche d’un nouveau portier pour pallier le départ de l’international congolais. Selon les informations de L’Équipe, Ugurcan Cakir, gardien de Trabzonspor, serait une des pistes sérieusement étudiées.

L’international turc, réputé pour sa fiabilité, a séduit l’entraîneur lensois, Will Still. Son profil correspondrait parfaitement aux attentes du coach lensois. Son prix, estimé à environ 8 millions d’euros, semble également abordable pour les Sang et Or. Ces derniers vont-ils réellement recruter Ugurcan Cakir ?

En parallèle de ce dossier, la direction du RCL explorerait d’autres pistes, notamment celles menant à Alban Lafont (FC Nantes) et Jean Butez (Royal Antwerp FC). Le RC Lens semble déterminé à trouver un gardien de qualité pour assurer la continuité dans ses performances. Les choix effectués par les dirigeants auront un impact direct sur les ambitions du club pour la suite de la saison.