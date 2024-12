Transfert-Choc : Accord entre le PSG et le Barça pour Dani Olmo

Débouté par la justice espagnole, le Barça pourrait bien être obligé de se séparer de Dani Olmo lors de ce mercato hivernal. Courtisan de longue date, le PSG reste à l’affût et aurait même déjà conclu un pacte avec les Blaugranas.

Dani Olmo : le Barça sous pression, le PSG prêt à saisir l’opportunité

Le FC Barcelone parviendra-t-il à inscrire Dani Olmo pour la seconde partie de la saison en Liga ? Si les dirigeants barcelonais se montrent confiants, il n’en demeure pas que la situation n’a pas encore évolué concrètement. Après la décision de la justice espagnole, à compter du 1er janvier, l’ancien milieu de terrain du RB Leipzig pourra aisément activer une clause libératoire incluse dans son contrat, lui permettant notamment de quitter gratuitement le Barça s’il n’est pas inscrit.

Face à cette incertitude, l’international espagnol est sous haute surveillance de la part de Manchester City, Manchester United et Arsenal, en Premier League. Mais selon les informations relayées ce lundi par le journal AS, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se montreraient également très intéressés par l’opportunité Dani Olmo.

Grand fan du joueur de 26 ans, Luis Enrique, qui l’a eu sous ses ordres en sélection, aurait expressément demandé à la direction parisienne de tout faire pour le recruter si l’occasion se présente. Sauf que le Paris SG serait coincé dans ce dossier.

L’avenir de Dani Olmo scellé par un accord entre le Barça et le Paris SG ?

Ces dernières heures, TBR Football a confirmé l’intérêt de Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City et Manchester United pour Dani Olmo. Si le FC Barcelone ne parvient pas inscrire le joueur en Liga d’ici le 31 décembre, les clubs anglais seraient prêts à lancer une offensive d’envergure pour le récupérer gratuitement à compter du 1er janvier 2025.

De son côté, le Paris Saint-Germain serait hors course dans ce dossier. En effet, selon plusieurs sources espagnoles, malgré des rumeurs d’intérêt du Paris Saint-Germain, un « pacte de non-agression » tacite entre les deux clubs exclut toute approche du PSG pour Dani Olmo.

Ce pacte, fruit de la bonne relation entre Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, et son compatriote Deco, directeur sportif du Barça, viserait à apaiser les tensions historiques entre les deux formations, notamment après des épisodes conflictuels tels que le transfert de Neymar à l’été 2017.

Pour Dani Olmo, un prêt semble être l’issue la moins problématique dans cette impasse. Si le joueur reste attaché au projet barcelonais, son avenir dépendra de la capacité du Barça à résoudre ses contraintes financières tout en préservant ses ambitions sportives.

Pour éviter de perdre Olmo sans compensation, le FC Barcelone explore des solutions financières, notamment la vente de loges VIP du Spotify Camp Nou, afin de respecter les exigences de La Liga et d’inscrire le joueur pour la seconde partie de la saison. Affaire à suivre donc…