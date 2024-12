Mercato FC Nantes : Deux recrues débarquent officiellement au FCN !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, pourra désormais compter sur de nouveaux collaborateurs pour l’épauler dans sa mission. Ahmed Kantari et Olivier Blondel s’engagent avec le FCN.

Mercato FC Nantes : Le FCN accueille de nouveaux visages sur son banc

Le FC Nantes officialise des changements importants au sein de son staff technique pour bien aborder la seconde partie de la saison. L’objectif des dirigeants du FC Nantes est d’apporter des renforts cet hiver pour réussir le maintien en Ligue 1 à la fin de la saison.

Le technicien du club, Antoine Kombouaré, et le directeur général du FCN, Franck Kita, ont tenu récemment une rencontre et ont discuté des changements à opérer pour mettre fin aux mauvais résultats de l’équipe.

À l’approche de la reprise de la Ligue 1 après la trêve des fêtes, Antoine Kombouaré pourra compter sur de nouvelles compétences. Ahmed Kantari rejoint le FC Nantes en tant qu’entraîneur adjoint. Il sera accompagné d’Olivier Blondel, spécialiste de l’entraînement des gardiens, qui succède à Willy Grondin. Les dirigeants ont officialisé leur arrivée ce lundi 30 décembre 2024.

« Le FC Nantes annonce les arrivées d’Ahmed Kantari et Olivier Blondel, respectivement comme entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens… Le Club souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite à Ahmed Kantari et Olivier Blondel. », indique le FC Nantes dans un communiqué.

Ces arrivées s’inscrivent dans une volonté de renforcer le staff et d’optimiser la préparation de l’équipe en vue des échéances à venir. Le FC Nantes est actuellement 14e au classement en Ligue 1 avec 14 points.