OL Mercato : Départ imminent de Georges Mikautadze ? La réponse du Lyonnais aux rumeurs

Georges Mikautadze, avant-centre de l’OL, figure parmi les Lyonnais les plus convoités de cet hiver. Face à la rumeur persistante qui l’annonce sur le départ, il est sorti du silence pour clarifier son avenir.

Meracto : Georges Mikautadze, priorité de Galatasaray et cible d’Everton et Leverkusen

Après une période d’adaptation un peu compliquée à l’OL, Georges Mikautadze a terminé la première partie de la saison en boulet de canon. Il s’est montré décisif lors des derniers matchs disputés avant la trêve hivernale.

Il a inscrit un doublé contre Qarabag FK en Ligue Europa, puis a marqué successivement face à Angers et au PSG en Ligue 1, et contre l’Entente Feignies Aulnoye FC en Coupe de France. Cela représente cinq buts inscrits lors des six derniers matchs de l’Olympique Lyonnais.

Fort de ses performances, l’avant-centre de 24 ans est très courtisé cet hiver. Il est notamment la priorité de Galatasaray. Everton et le Bayer Leverkusen ont également coché son nom sur leurs calepins.

OL : L’attaquant Géorgien confirme son engagement envers le club lyonnais

Cependant, il ne semble pas enclin à quitter le club rhodanien, qu’il a rejoint seulement à l’été dernier. Georges Mikautadze a répondu aux rumeurs concernant son avenir, ce jeudi en conférence de presse, lors de la reprise des entraînements à l’OL. « Je suis arrivé à Lyon il y a moins de six mois. Je suis pleinement concentré sur l’équipe lyonnaise et le match de samedi (face à Montpellier HSC). Je ne prête pas attention à ce qui se dit autour. Je suis content d’être ici », a-t-il confié.

À moins d’une offre mirobolante d’un grand club européen, qui pourrait le faire changer d’avis, Georges Mikautadze devrait terminer la saison à l’OL.