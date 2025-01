Mercato OM : Chancel Mbemba prêt à dégoûter Marseille !

Chancel Mbemba n’est pas prêt à rendre les choses simples pour l’OM lors de ce mercato d’hiver. Alors qu’il est attendu sur le départ, le défenseur central a pris une décision radicale, qui pourrait tout changer.

L’avenir de Chancel Mbemba à l’OM : un casse-tête pour les dirigeants

Il n’y a plus d’avenir pour Chancel Mbemba à l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier. C’est la rupture totale entre l’international congolais et les dirigeants marseillais, qui ne veulent plus de lui au club. Alors que de nombreux observateurs s’attendaient à un départ du défenseur congolais lors du dernier mercato estival, il fait toujours partie de l’effectif. Il semblerait désormais que le joueur ait décidé de rester.

Selon Thibaud Vézirian, journaliste spécialisé sur l’OM, Chancel Mbemba serait tenté de rester à Marseille jusqu’à la fin de son contrat, qui est très avantageux financièrement. « Même s’il a actuellement 3 pistes, 3 cibles, je le sais, pour l’instant, il est décidé à aller au bout de son contrat, qui est un contrat lucratif à l’OM. Il ne l’a volé à personne », a-t-il déclaré. Cette situation complique grandement les négociations pour un départ, puisque le joueur ne semble pas pressé de quitter le club.

Des exigences élevées

En plus de son contrat juteux, Mbemba aurait d’autres exigences pour quitter l’Olympique de Marseille. Il souhaiterait notamment toucher une importante prime à la signature dans son nouveau club, selon La Tribune Olympienne. Ces conditions rendent son transfert plus difficile à réaliser, d’autant plus que l’OM ne souhaite pas le laisser partir gratuitement et désire récupérer un minimum de 3 millions de son transfert.

Malgré les intérêts de plusieurs clubs, il est donc peu probable que Chancel Mbemba quitte Marseille cet hiver. Le joueur semble privilégier la stabilité financière et n’est pas prêt à faire de concessions. Cette situation pourrait contraindre l’OM à conserver le défenseur congolais jusqu’à la fin de la saison, à moins qu’un club ne soit prêt à accepter les conditions de Mbemba ou de l’OM.