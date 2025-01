Mercato : L’OM et l’AS Monaco défient le PSG pour un crack américain

En plein mercato hivernal, l’effervescence autour de l’équipe nationale masculine des États-Unis est palpable, plusieurs talents étant susceptibles d’effectuer des transferts en Europe. Le PSG, l’OM et l’AS Monaco se mèneraient ainsi une rude concurrence pour un crack américain.

Mercato PSG : Une pépite du PSV Eindhoven affole la Ligue 1

Ricardo Pepi commence à se faire un nom aux Pays-Bas, où il enchaîne les buts sous les couleurs du PSV Eindhoven. Le jeune attaquant américain de 21 ans suscite la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1. Du haut de ses 21 ans, le jeune buteur américain s’est imposé comme l’un des attaquants les plus performants des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven.

Déjà auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 15 matches d’Eredivisie cette saison, celui qui compte 33 sélections avec les États-Unis est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs évoluant en Europe. Recruté par le PSV Eindhoven en provenance d’Augsburg pour 11 millions d’euros il y a un an et demi, le natif du Texas ne devrait pas s’éterniser aux Pays-Bas.

Selon les informations de Ryan Tolmich, au moins un club du top 5 de la Ligue 1 s’intéresse de près à Ricardo Pepi en vue d’un transfert l’été prochain. Le Paris SG, l’OM, l’AS Monaco, Lille et l’OL sont cités par le journaliste de Goal. Il ne serait donc pas étonnant de voir Ricardo Pepi débarquer en Ligue 1 dans les prochains mois.

À première vue, les pistes marseillaise et lyonnaise semblent moins probables, car les deux clubs olympiques disposent déjà de plusieurs options en attaque. Le PSG, souvent tourné vers le recrutement de jeunes talents, pourrait être une destination crédible pour Ricardo Pepi, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani.

L’AS Monaco, en quête d’un attaquant efficace pour compenser la blessure de Folarin Balogun, pourrait également être intéressé. Lille, de son côté, est bien pourvu offensivement pour le moment, mais les Dogues pourraient perdre Jonathan David l’été prochain.

La piste de l’attaquant américain deviendrait alors une option crédible pour compenser le potentiel départ du meilleur buteur nordiste. Quoi qu’il en soit, Ricardo Pepi continue de faire parler de lui grâce à ses performances aux Pays-Bas, et il est fort probable que des clubs d’autres championnats européens suivent également sa progression avec attention.