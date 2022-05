Bordeaux Mercato : Une vingtaine de joueurs quittent le FCGB.

Publié par ALEXIS le 26 mai 2022 à 02:26

Bordeaux Mercato : Relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison, les Girondins se préparent à de nombreux départs du club, une vingtaine selon 20 Minutes.

Bordeaux Mercato : Gérard Lopez a anticipé un « budget Ligue 2 »

Dernier de Ligue 1 au terme de la 38e journée, Bordeaux est relégué en Ligue 2 . Cela, après 30 saisons consécutives dans l’élite. Le club au scapulaire avait limogé Vladimir Petkovic en février 2022 et nommé David Guion, mais ce dernier n’a pas réussi la mission sauvetage que le président Gérard Lopez lui a confié. Ayant anticipé la descente des Girondins, le président du club avait annoncé une profonde restructuration afin de tenir la route, surtout financièrement, en Ligue 2. Sur RMC Sport, le dirigeant de 50 ans avait évoqué la mise en place d’un « budget Ligue 2 », avec « une énorme coupe dans les coûts de fonctionnement : réduction très significative du nombre de salariés, sur les joueurs à gros contrats ».

Qui sont les joueurs concernés par les départs ?

Quatre jours après la relégation officielle du FCGB, la source a fait le point sur le mercato estival du club de Ligue 2. Il s’annonce très mouvementé, surtout dans le sens des départs. La source croit savoir que 20 joueurs sont concernés. D'après le média, les premiers partants sont les joueurs en fin de contrat : Benoit Costil, Amadou Traoré, Yacine Adli, Marcelo Guedes et Tidiane Malbec. Il y a également la catégorie des joueurs prêtés à Bordeaux la saison dernière : Gideon Mensah (RB Salzbourg), Ricardo Mangas (FC Boavista), Timothée Pembélé (PSG), Javairô Dilrosun (Hertha Berlin) et Josuha Guilavogui (VfL Wolfsbourg). Sans oublier les indésirables : Mbaye Niang, Mehdi Zerkane, Fransergio, Enock Kwateng, Paul Baysse (34 ans) et Mexer (33 ans).

La dernière catégorie concerne les joueurs à la cote sur le marché des transferts. Avant son passage devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) à la mi-juin, Gérard Lopez « doit boucher un trou de 40 à 45 millions » selon le journal gratuit. Des transferts s’imposent donc aux Girondins. Hwang Ui-jo (7 M€), Alberth Elis (6,5 M€), Rémi Oudin (6 M€), Jean Onana (4 M€) et Josh Maja (3 M€) pourraient donc faire l’objet de transfert.

Un nouveau projet autour de la pépite Sékou Mara

Selon le même média, le Directeur général de Bordeaux, Admar Lopes souhaite conserver seulement une dizaine de joueurs : Tom Lacoux (20 ans), Sékou Mara (19 ans), Issouf Sissokho (20 ans), Danylo Ignatenko (25 ans, prêté par le Shakhtar Donetsk), Stian Gregersen (27 ans), Thibault Kidjé (20 ans), Malcom Bokele (22 ans), Dilane Bakwa (19 ans), Abdeljalil Medioub (24 ans) et Jimmy Briand (36 ans). En fin de contrat, le dernier devrait recevoir une prolongation d’un an, d’après la source.

Quant à Anel Ahmehdozic (23 ans), son sort est conditionné par la situation financière du club, car l’option d’achat assorti à son contrat est de 4 M€. Il faudra tout d’abord lever son option d’achat (4 millions d’euros) avant de sûrement résister aux offres. Le défenseur prêté par Malmö (Suède) souhaiterait rester à Bordeaux.