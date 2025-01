Mercato PSG : Nouvelle avancée dans le dossier Dani Olmo

Le Barça aurait réussi son pari. À en croire les médias locaux, la Liga aurait finalement validé l’inscription de Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de saison. Pour autant, le PSG et d’autres prétendants restent toujours à l’affût.

Mercato PSG : Le feuilleton Dani Olmo connaît des avancées, mais l’impasse persiste

La presse espagnole annonce ces dernières heures que le FC Barcelone respecte désormais la règle 1:1 du fair-play financier, condition sine qua non pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Toutefois, les Blaugranas n’auraient toujours pas l’autorisation d’enregistrer le milieu offensif de 26 ans. Pour rappel, depuis le 1er janvier, l’ancien joueur du RB Leipzig, tout comme son coéquipier Pau Victor, ne peut plus évoluer avec le club culé.

Le Barça n’ayant pu les inscrire avant le 31 décembre pour la seconde partie de saison, faute de remplir les conditions financières imposées par le règlement de la Liga. Selon la presse espagnole, la situation aurait évolué ces dernières heures, mais Joan Laporta n’aurait toujours pas obtenu le feu vert de la ligue espagnole. La direction barcelonaise aurait transmis de nouveaux documents à la Liga et à la Fédération espagnole (RFEF) vendredi soir, peu avant minuit.

Le journal Marca rapporte toutefois que la ligue espagnole maintient sa position et assure que « rien n’a changé. » La Liga considère que les documents ont été envoyés hors délai et ne permettent donc pas l’inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Elle estime qu’il s’agirait d’une seconde inscription dans la même équipe et pour la même compétition, ce qui est contraire au règlement.

Grâce aux 28 millions d’euros perçus vendredi grâce à la vente des droits d’exploitation de loges VIP au Camp Nou, le FC Barcelone a néanmoins atteint la fameuse règle 1:1 du fair-play financier espagnol (qui stipule qu’il n’est possible d’investir qu’à hauteur des revenus entrants). Cette condition était exigée avant le début de la nouvelle année pour le dossier Olmo. Le club pourrait ainsi recruter d’autres joueurs lors du mercato hivernal, ouvert depuis mercredi.

Un recours judiciaire envisagé ?

Pour débloquer cette situation, le Barça pourrait envisager une action en justice, estimant que le respect de la règle 1:1 justifie l’inscription de ses deux joueurs. Selon Mundo Deportivo, le président blaugrana souhaiterait tenir une conférence de presse pour clarifier la situation ce dimanche, ou à partir de lundi en Arabie Saoudite, où le Barça se rendra pour disputer la Supercoupe d’Espagne.

Vendredi, l’agent de Dani Olmo s’est exprimé sur l’avenir, désormais plus incertain que jamais, de son joueur. « Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone », a-t-il affirmé. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Luis Enrique a fait de Dani Olmo une priorité, reste attentif à l’évolution de ce dossier. Si l’occasion se présente, le PSG serait prêt à faire le nécessaire pour convaincre Olmo de retrouver son ancien sélectionneur en Ligue 1.