Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset confirme l’intérêt pour Wissam Ben Yedder, mais…

Récemment, le nom de Wissam Ben Yedder a été évoqué comme une potentielle recrue pour renforcer l’attaque du Montpellier HSC, dirigée par Jean-Louis Gasset. Interrogé sur ce sujet, le technicien français de 70 ans a confirmé cet intérêt, tout en fixant une condition préalable à la signature de l’attaquant.

Jean-Louis Gasset fixe une condition pour Wissam Ben Yedder au Montpellier HSC

Libre de tout contrat depuis plus de six mois, Wissam Ben Yedder est actuellement à la recherche d’un nouveau challenge. Après un passage réussi à l’AS Monaco, où il a disputé 201 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 118 buts et délivré 34 passes décisives, l’attaquant français de 34 ans semble correspondre au profil recherché par le club héraultais.

Selon L’Équipe, son nom figure parmi les cibles potentielles de ce mercato hivernal. Des discussions seraient en cours entre le joueur et le Montpellier HSC pour parvenir à un accord.

🎙️ | Ben Yedder bientôt à Montpellier ? La réponse de Jean-Louis Gasset ! 👀👇 #OLMHSC pic.twitter.com/6iNKPuDfCv — DAZN France (@DAZN_FR) January 4, 2025

Suite à la rencontre de ce samedi contre l’Olympique Lyonnais, Jean-Louis Gasset a été interrogé sur cette rumeur. L’entraîneur a confirmé l’intérêt du club pour l’ancien Monégasque : « C’est ce type de joueur que l’on ambitionne pour Montpellier. Un joueur confirmé, qui est un buteur », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Cependant, l’entraîneur a également précisé qu’une condition doit être remplie avant toute signature : « Il y en a d’autres, mais pour cela, il faut qu’on vende des joueurs. Je l’ai toujours dit, on prendra là où on vendra. Donc on va passer, je pense, un mois de janvier terrible (sourire). Je ne pense pas qu’il y aura d’arrivée tant qu’il n’y aura pas de départ », a ajouté Gasset.

En dépit de l’intérêt confirmé par Jean-Louis Gasset, la signature de Wissam Ben Yedder reste suspendue à des départs au sein de l’effectif. Ce dossier pourrait animer un mois de janvier déjà intense pour le Montpellier HSC, qui doit trouver un équilibre entre renforts et ventes.