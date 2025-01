Mercato PSG : Nuno Mendes prend ses distances avec le Paris SG

Un joueur clé de l’effectif de Luis Enrique pourrait forcer son départ du PSG dans les mois à venir. Déçu de son traitement, Nuno Mendes n’écarte pas de quitter les rangs du Paris SG à l’issue de la saison en cours.

Mercato PSG : La distance se creuse entre Nuno Mendes et le Paris SG

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Arrivé en 2021 en provenance du Sporting Portugal, Nuno Mendes s’est rapidement imposé comme un élément essentiel des Rouge et Bleu. Pourtant, selon les informations de Florian Plettenberg, le latéral gauche de 22 ans souhaiterait désormais quitter le club, alors que son contrat court jusqu’en juin 2026.

Récemment, RMC Sport a révélé que la relation entre le PSG et Nuno Mendes semble s’être détériorée. Malgré son potentiel évident et des débuts remarqués, le joueur chercherait activement une porte de sortie. Cette situation intervient dans un contexte où le club de la capitale a adopté une nouvelle politique de gestion, marquée par un contrôle plus strict des salaires et une volonté de ne plus céder aux exigences salariales excessives.

Le journaliste de Sky Sport explique notamment que si l’international portugais a décidé de mettre en pause les négociations pour une prolongation de contrat, il l’aurait fait afin d’envisager sereinement toutes les options pour son avenir. Le natif de Lisbonne souhaite, en effet, étudier toutes les opportunités qui s’offrent à lui, après avoir été déçu par la proposition de prolongation qui lui a été faite. De son côté, le PSG ne semble pas vouloir céder à la pression du compatriote de Joao Neves et prépare déjà son éventuelle succession.

Nuno Mendes sur le départ ? Le PSG prépare un coup au Barça !

Le Paris Saint-Germain anticipe un possible départ de Nuno Mendes, dont la prolongation de contrat stagne. Les négociations pour un nouveau bail sont au point mort en raison des exigences salariales du défenseur portugais, qui réclame une augmentation de son salaire actuel de 3,4 millions d’euros, estimant que son statut de titulaire justifie une revalorisation.

Cependant, le Paris Saint-Germain a revu sa politique salariale et se montre moins disposé à accorder de hauts salaires. Si aucun accord n’est trouvé, le club pourrait envisager de se séparer de Mendes l’été prochain, afin d’éviter un départ gratuit en 2026. En cas de départ du Portugais, le Paris SG aurait déjà ciblé Alejandro Baldé, le jeune latéral gauche du FC Barcelone, comme potentiel remplaçant.

Bien que les discussions n’aient pas encore débuté, le joueur de 21 ans serait une cible pour l’été 2025. Lié au Barça jusqu’en 2028 et avec une valeur estimée à 50 millions d’euros, son transfert s’annonce complexe, mais pas impossible pour le club de Nasser Al-Khelaïfi.