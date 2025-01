Le Stade de Reims a débuté l’année 2025 sur une mauvaise note, s’inclinant 1-3 contre l’AS Saint-Étienne. Une défaite qui a surpris l’entraîneur Luka Elsner, malgré une préparation minutieuse en amont.

Luka Elsner critique la prestation de ses joueurs

Malgré une préparation axée sur l’analyse des qualités tactiques du nouvel entraîneur de l’ASSE, le plan du Stade de Reims n’a pas fonctionné. « Pour jouer contre l’AS Saint-Étienne, nous nous étions basés sur ce que leur coach avait fait dans ses précédentes équipes, avec du mouvement et de l’intensité. Je ne suis absolument pas surpris par leur style de jeu, qui est conforme à ce qu’on attendait », a expliqué Luka Elsner.

Cependant, le Slovène de 42 ans a pointé du doigt les lacunes de son équipe. « Ce qui m’a surpris, ce n’est pas le match des Stéphanois, mais notre incapacité à répondre et les espaces qu’on leur a offerts. C’est là que réside la vraie surprise, et non dans la prestation de Saint-Étienne », a-t-il martelé.

Stade de Reims : Luka Elsner surpris par la défaite face à l'ASSE 3

Un avertissement clair pour éviter la relégation

Actuellement 10e de Ligue 1 avec 20 points, le Stade de Reims voit l’ombre de la zone de relégation se rapprocher. Luka Elsner a donc tiré la sonnette d’alarme : « Il faut comprendre que la Ligue 1 est difficile. On a peut-être cru qu’avec nos 20 points pris avant la trêve, nous étions à l’abri. Ce n’est pas le cas. Nous devons redoubler d’efforts mentalement et psychologiquement pour rebondir. » Le technicien slovène appelle ses joueurs à réagir rapidement afin d’éviter une situation critique.