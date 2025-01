Mercato : Le PSG répond cash à Monaco pour Kolo Muani

Soucieux d’attirer un attaquant pour compenser la blessure de Folarin Balogun, l’AS Monaco a fait une offre au PSG pour Randal Kolo Muani. La réponse du club de la capitale est tombée.

Mercato PSG : L’AS Monaco tente un prêt de Randal Kolo Muani

Sauf retournement de situation, Randal Kolo Muani devrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant français est prié de se trouver un nouveau point de chute pour rebondir dans la seconde partie de saison. En Ligue 1, l’AS Monaco, dont l’entraîneur Adi Hütter connaît bien le joueur de 26 ans, a formulé une offre concrète au PSG pour intégrer l’ancien de l’Eintracht Francfort à son effectif dès cet hiver.

D’après L’Équipe, les dirigeants monégasques ont proposé à leurs homologues parisiens de récupérer Kolo Muani dans le cadre d’un prêt sec afin de pallier la longue absence de Folarin Balogun. Une option rapidement balayée du revers de la main par le champion de France en titre, à en croire Téléfoot, qui indique que le natif de Bondy ne manque pas de prétendants.

Le départ de Kolo Muani se précise au Paris SG

Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG cet hiver. Outre l’AS Monaco, plusieurs clubs, dont l’AC Milan, Manchester United, la Juventus Turin, Aston Villa, le RB Leipzig et des clubs de Ligue 1 ont également manifesté leur intérêt pour l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort. D’après Caughtoffside et Football Insider, le Paris SG et Aston Villa seraient en discussions avancées pour finaliser un échange entre Jhon Duran et Randal Kolo Muani.

Toutefois, l’Insider PSG Djamel a rapidement démenti ces rumeurs de finalisation, précisant : « si cet article parle de finalisation, c’est faux. Randal n’a même pas encore pris de décision pour le moment. La seule chose certaine, c’est qu’Aston Villa figure parmi les clubs intéressés par lui. » Un départ de Kolo Muani en janvier ne fait presque aucun doute, mais la prudence reste de mise en l’absence de toute concrétisation.