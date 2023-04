Publié par Leonard le 14 avril 2023 à 14:10

Après un revers contre l'OL dimanche dernier, le Stade Rennais devra réagir contre Reims devant son public. Voici les compos probables.

Ce samedi à 17h contre le Stade de Reims au Roazhon Park, le SRFC de Bruno Genesio aura à cœur d'afficher un tout autre visage que celui affiché dimanche dernier face à l'OL. Brouillon devant et friable derrière, le Stade Rennais orphelin de sa star Martin Terrier blessé depuis début janvier, doit lancer son sprint final vers la coupe d'Europe. De son côté, le Stade de Reims viendra en terre bretonne pour jouer les trouble-fêtes.

Stade Rennais : Un sursaut d’orgueil pour le SRFC ?

Après avoir assumé leur prestation inacceptable contre Lyon dimanche dernier, Benjamin Bourigeaud a souhaité réveiller ses coéquipiers en conférence de presse, jeudi. "Le Stade Rennais doit avoir ce sursaut d’orgueil. Ces derniers temps, on ne montre pas le visage que l’on a montré auparavant. Il est nécessaire pour faire la meilleure performance possible à domicile." Le milieu a par la suite indiqué : "Parler c’est bien mais à un moment donné, il faut qu’on agisse sur le terrain."

Pour composer son onze de demain, Bruno Genesio devrait vraisemblablement se passer de nouveau de son portier numéro 1, Steve Mandanda, et de son portier numéro 3 Romain Salin, tous les deux incertains. C'est donc le jeune turc Dogan Alemdar qui devrait être reconduit dans les cages Rouge et Noir. De retour de blessure, Lorenz Assignon pourrait prétendre à réintégrer le groupe à l'occasion de ce match contre Reims.

Les Rennais devraient s’organiser en 4-3-3 contre les Rémois, avec un entrejeu composé d'Ugochukwu - Bourigeaud - Majer et un trio d'attaque marqué par le retour de Karl Toko-Ekambi absent face à l'OL. La défense présente dimanche dernier devrait elle aussi faire son retour avec la charnière Omari - Theate.

Stade de Reims : Se mêler à la bataille pour l'Europe

Tenue en échec par le Stade Brestois lors de la dernière journée de championnat (1-1), la bête noire du Stade Rennais ces dernières années se déplace au Roazhon Park avec l’ambition de rattraper son retard sur son adversaire du week-end. 8e à seulement trois longueurs du Stade Rennais, les Rémois pourraient croire en la coupe d'Europe en cas de succès.

Will Still devra pour autant composer un onze sans deux de ses milieux de terrain, Jens Cajuste et Azor Matusiwa étant tous les deux suspendus pour une accumulation de carton jaune. Pas d'autres absences majeures sont à signaler pour l'entraîneur belge qui fait sensation cette saison. L'attaquant prêté par Arsenal, Folarin Balogun, sera aligné à la pointe de l’attaque soutenue par le Japonais Ito.

La compo probable du Stade Rennais :

Gardien : Alemdar

Défenseurs : Traoré (c) - Omari - Theate - Meling

Milieux de terrain : Bourigeaud - Ugochukwu - Majer

Attaquants : Doku - Kalimuendo - Toko-Ekambi

La compo probable du Stade de Reims :

Gardien : Diouf

Défenseurs : Foket - Agbadou - Abdelhamid (c) - De Smet

Milieux de terrain : Van Bergen - Munetsi - Lopy - Flips

Attaquants : Ito - Balogu