Mercato ASSE : L’AS Saint-Etienne prête à tenter un pari à 8M€ ?

L’ASSE, en quête de renforts, continue de sonder les différentes options pour ce mercato d’hiver. Après avoir déniché Lucas Stassin l’été dernier, Saint-Etienne serait sur les traces d’un autre jeune attaquant sur le marché belge.

Mercato ASSE : Après Lucas Stassin, Saint-Etienne lorgnerait sur un jeune prodige suédois

L’ASSE, galvanisée par sa récente victoire renversante 3-1 face au Stade de Reims, pourrait bien accélérer son recrutement lors de ce mercato d’hiver. Après avoir misé sur le jeune attaquant belge Lucas Stassin l’été dernier, les Verts auraient jeté leur dévolu sur un autre talent prometteur évoluant en Belgique : Momodou Lamin Sonko.

Âgé seulement de 19 ans, Sonko évolue à la Gantoise et s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs du football suédois. Doté d’une vitesse et d’une technique remarquables, il pourrait apporter un plus indéniable à l’attaque d’une équipe comme l’ASSE. Son profil rappelle d’ailleurs celui de Stassin.

Un investissement risqué mais prometteur pour Saint-Etienne

Toutefois, recruter un joueur aussi jeune représente un pari pour l’AS Saint-Etienne. Momodou Lamin Sonko, bien que talentueux, manque encore d’expérience au plus haut niveau. Son transfert pourrait coûter aux Verts entre 7 et 8 millions d’euros, un investissement conséquent pour un club qui cherche à se renforcer sans pour autant dépenser des sommes folles.

Si le club stéphanois parvient à finaliser le transfert de Momodou Lamin Sonko, cela montrerait une fois de plus l’ambition du club de se renforcer avec de jeunes talents. Cependant, il faudra être patient et laisser le temps à ces jeunes joueurs de s’adapter au haut niveau.