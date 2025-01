OM Transfert : Une cible du PSG prête à rejoindre Marseille ?

Le mercato hivernal de l’OM s’enflamme ! Une jeune défenseur ciblé par le PSG a encore des chances de rejoindre l’Olympique de Marseille durant cette fenêtre de transfert.

L’OM peut devancer le PSG pour Abdukodir Khusanov

L’OM, désireux de renforcer son effectif pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, pourrait tirer son épingle du jeu dans le dossier Abdukodir Khusanov. En effet, le jeune défenseur ouzbek devrait quitter le RC Lens durant ce mercato hivernal. Le directeur général lensois, Pierre Dréossi, a lui-même confirmé le futur départ du jeune joueur. « Kodir partira« , a-t-il indiqué, ouvrant ainsi la voie à une multitude de prétendants.

Parmi eux, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, tous deux à la recherche de renforts défensifs. Et si le PSG semble bien placé dans ce dossier, l’OM ne lâche rien. Les deux clubs français sont capables débourser entre 15 et 20 millions d’euros pour s’attacher les services d’Abdukodir Khusanov. De plus, la rivalité entre Marseille et Paris pourrait jouer en faveur des Marseillais. Le jeune défenseur du RC Lens pourrait être tenté par l’idée de venir renforcer l’ennemi juré des Parisiens.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: #ManCity target Abdukodir Khusanov will LEAVE Lens this January, their general director Pierre Dréossi has confirmed! 🚨‼️ pic.twitter.com/FjCg5PBT83 — City Report (@cityreport_) January 5, 2025

Le PSG dispose de moyens financiers plus importants, mais l’OM peut miser sur son projet sportif et sur l’attrait de la ville de Marseille pour convaincre Abdukodir Khusanov de rejoindre la cité phocéenne. La concurrence est toutefois rude, l’Atlético de Madrid et Manchester City sont également sur ses traces. Les prochaines semaines s’annoncent décisives dans ce dossier.